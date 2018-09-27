Что покажут на 13-м «Амфесте»

Статья опубликована в № 4662 от 27.09.2018 под заголовком: «Человек на Луне» Дэмьена Шазелла с Райаном Гослингом в роли Нила Армстронга (на фото) удачно смешивает героику и будни

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