Статья опубликована в № 4662 от 27.09.2018 под заголовком: «Человек на Луне» Дэмьена Шазелла с Райаном Гослингом в роли Нила Армстронга (на фото) удачно смешивает героику и будни
Что покажут на 13-м «Амфесте»
В Москве, Петербурге и еще 14 российских городах начался фестиваль американского кино
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«Человек на Луне» Дэмьена Шазелла с Райаном Гослингом в роли Нила Армстронга
kinopois
В Москве, Петербурге и еще 14 российских городах начался 13-й фестиваль американского кино (Amfest). Он дает возможность увидеть и услышать реальную Америку, а не ту, которую показывают голливудские блокбастеры
Традиционный осенний «Амфест» интересен и важен, во-первых, тем, что привозит американские независимые фильмы, которые все реже доходят до нашего проката. Хотя как раз это кино представляет Америку на крупнейших международных фестивалях, будь то Канны, Венеция или домашний «Санденс», открывающий новых звезд. А во-вторых, «Амфест» – редкая возможность посмотреть на большом экране американское кино без дубляжа, с субтитрами.
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