Чем «Человек на Луне» похож на «Интерстеллар», а чем на «Время первых»

Автора оскароносного «Ла-ла ленда» Дэмьена Шазелла в новом фильме занимает в первую очередь человек, а Луна – уже во вторую

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Universal Pictures

Когда на экране появляется зернистая картинка, стилизованная под домашнюю кинохронику, удивляешься, почему это предлагают смотреть в формате IMAX. Зачем все такое огромное и подробное: родинки, веснушки, поры на лицах актеров. И только в финале, когда астронавт Нил Армстронг в исполнении Райана Гослинга ступает наконец на лунную поверхность и произносит знаменитое: «Маленький шаг для человека, гигантский скачок для человечества», экран словно бы раздвигают, распахивают, и зритель, как и герой, оказывается один на один с величественным пыльно-серебристым безмолвием.