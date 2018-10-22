Зачем скрестили искусство Эгона Шиле и Жана-Мишеля Баскии

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Жан-Мишель Баския. Riding with Death, 1988 Jean-Michel Basquiat

В октябре в Fondation Louis Vuitton (FLV) в Булонском лесу одновременно открылись выставки венского провокатора начала XX в. и американского бунтаря из 1980-х. Как ни странно это звучит, но их совершенно далекое друг от друга искусство отлично чувствует себя в тандеме, что и смогли подчеркнуть кураторы во главе с арт-директором фонда Сюзан Паже. И дело не только в ранней смерти обоих: Шиле и Баския ушли на пике, когда им было 28, с разницей в 70 лет. И даже не в сходстве их творческих биографий: каждый из них стал проекцией и последователем своих влиятельных учителей и соратников – Густава Климта и Энди Уорхола соответственно. Повесить их в одном здании на время позволила обоюдная энергетика, революционный дух и пощечина общественному вкусу, на которую каждый из них решился. «Они оба ломали стереотипы, что свойственно только большим художникам», – подчеркивает основатель FLV Бернар Арно на вернисаже.