Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4680 от 23.10.2018 под заголовком: Бунтовщики с идеалом

Зачем скрестили искусство Эгона Шиле и Жана-Мишеля Баскии

Fondation Louis Vuitton (FLV) открыл в Булонском лесу выставки двух совершенно непохожих на первый взгляд художников
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В октябре в Fondation Louis Vuitton (FLV) в Булонском лесу одновременно открылись выставки венского провокатора начала XX в. и американского бунтаря из 1980-х. Как ни странно это звучит, но их совершенно далекое друг от друга искусство отлично чувствует себя в тандеме, что и смогли подчеркнуть кураторы во главе с арт-директором фонда Сюзан Паже. И дело не только в ранней смерти обоих: Шиле и Баския ушли на пике, когда им было 28, с разницей в 70 лет. И даже не в сходстве их творческих биографий: каждый из них стал проекцией и последователем своих влиятельных учителей и соратников – Густава Климта и Энди Уорхола соответственно. Повесить их в одном здании на время позволила обоюдная энергетика, революционный дух и пощечина общественному вкусу, на которую каждый из них решился. «Они оба ломали стереотипы, что свойственно только большим художникам», – подчеркивает основатель FLV Бернар Арно на вернисаже.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике