Чем запомнился 13-й фестиваль современного искусства «Территория»

На форуме ощутимо не хватало его инициатора Кирилла Серебренникова и еще немного – собственно современного искусства

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В «Ангеле смерти» Яна Фабра актриса-перформер работала на расстоянии локтя от зрителей Территория

Окончание «Территории» совпало с началом рассмотрения в суде дела «Седьмой студии» «по существу» (первое заседание должно было пройти 25 октября, но отложено на неделю). Серебренников, сидящий под домашним арестом, пропустил уже второй фестиваль «Территория», и это кажется таким же абсурдом и несправедливостью, как отсутствие режиссера на собственных премьерах и весь показательный процесс по «театральному делу». Премьеры и фестивали стали совпадать с судебными заседаниями регулярно, но до сих пор невозможно привыкнуть (и, конечно, нельзя привыкать) к тому, что в Москве судят человека, усилиями которого во многом сформирован современный российский театр.

И «Платформа», и «Гоголь-центр», и «Территория» – истории с важной просветительской составляющей. Особенно это касается фестиваля-школы, где всевозможные мастер-классы занимают практически половину программы. Но и спектакли обычно дают зрителю открытый урок – «Территория», проходящая при поддержке Фонда Михаила Прохорова, не раз знакомила нас с новым искусством и новыми именами.

В этом году новые для Москвы имена тоже были, хотя преобладали уже знакомые, любимые и даже великие – Ян Фабр, Роберт Уилсон, Робер Лепаж. Но художественных открытий на 13-й «Территории» не случилось.