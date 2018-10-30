За что любят Куинджи и Левитана

Выставки художников представляют два взгляда на русский пейзаж, но у них больше общего, чем кажется

Статья опубликована в № 4685 от 30.10.2018 под заголовком: Концептуалист и фаталист

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Ретроспектива Куинджи пользуется огромным спросом Максим Стулов / Ведомости

Пока в Инженерном корпусе Третьяковской галереи стоят невиданные очереди на ретроспективу Куинджи, Еврейский музей и центр толерантности показывает выставку «Исаак Левитан и авторский кинематограф»

Выставки представляют два взгляда на русский пейзаж. Но у Исаака Ильича Левитана (1860–1900), литовского еврея, перебравшегося в детстве с родителями в Москву и получившего при этом блестящее академическое образование, и у Архипа Ивановича Куинджи (1842(?)–1910) – грека родом из нищего мариупольского предместья, рано потерявшего родителей и в искусстве фактически самоучки, – общего больше, чем кажется.

Свои чужие

Оба были инородцами, о чем им всю жизнь не уставали напоминать – постоянно, иногда самые близкие люди.