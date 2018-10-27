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Картина Левитана пропала при перепродаже в Москве

Картина российского художника Исаака Левитана «Весна. Последний снег», находившаяся в частной коллекции, пропала при перепродаже в Москве. С заявлением о пропаже полотна в полицию обратился 49-летний москвич, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД. Полиция начала проверку.

Название картины и имя художника в сообщении МВД не уточняются. О том, что речь идет о картине Левитана «Весна. Последний снег», в пятницу сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, мужчина, который обратился в полицию, является консультантом по продаже предметов искусства.

В субботу информированный источник «Интерфакса» подтвердил, что пропавшая картина — это пейзаж Левитана «Весна. Последний снег».

Арт-дилер рассказал полиции, что передал картину на реализацию другому человеку. По условиям договора тот должен был вернуть полотно до 9 октября, если оно к тому времени не будет продано. В установленный срок мужчина не вернул картину, объяснив, что отдал произведение искусства третьему лицу, переставшему выходить на связь.

По словам арт-дилера, картина находилась у него по договору с индивидуальным предпринимателем. В случае ее невозврата он будет обязан выплатить страховую стоимость в размере $30 000.

Картина «Весна. Последний снег» была написана Левитаном в 1895 г. и относится к зрелому периоду творчества художника. На ней изображена маленькая речка, на берегах которой лежит еще не стаявший снег. Картина, размер которой 49 x 51 см, написана на холсте масляными красками.