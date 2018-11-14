Дмитрий Блинов откроет флагманский ресторан в Санкт-Петербурге
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Дмитрий Блинов, шеф-повар и основатель ресторанной группы Duoband (DUO Gastrobar, Tartarbar, Duo Asia в Санкт-Петербурге), открывает флагманский ресторан Harvest. 15 ноября, за две недели до начала его работы, часть меню будет представлена в московском Buro Tsum.
Концепция Harvest – первый в Петербурге ресторан с особым отношением к овощам, рассказывает Блинов. Первоначально Блинов собирался сделать концепт Harvest еще более жестким и выстроить его вокруг корнеплодов, но в итоге решил расширить предложение. Основой меню станут овощи, но ресторан не будет исключительно вегетарианским, в меню также включены морепродукты, рыба и немного мясных блюд. Дегустационный сет на ужине в Buro Tsum включит шесть фирменных блюд из Harvest: печеная тыква с творогом и фисташками, брокколи со страчателлой и соусом песто, пирог из цветной капусты, равиоли с картофельным муссом и копченой уткой, зобная железа с пюре и трюфельным соусом и шоколад со свеклой.
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