Чему региональные культурные проекты учат столицы
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«Закрой мне глаза» – совместный спецпроект фестиваля-школы «Территория» и компании «Сибур». Для Москвы «Территория» – обычно начало «европейского» сезона искусств. Следом в календаре идут фестиваль NET («Новый европейский театр»), потом международные проекты «Золотой маски», а на конец сезона выпадает Чеховский фестиваль. Почти у всех сегодня есть региональные события, но если другие фестивали изначально ориентировались на столицы, а потом уже двигались в регионы, то «Территория» сразу занялась просвещением в масштабах страны: с одной стороны, привозила в Москву студентов творческих вузов для знакомства с современным искусством, с другой – проводила арт-лаборатории на местах. 15 из них прошли в семи городах, где работают предприятия «Сибура» – и компания стала партнером школы-фестиваля. Пермь – тоже часть этой географии, но у нее своя история.
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