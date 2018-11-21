Dolce & Gabbana оказалась в центре расистского скандала

Рекламная кампания #DGLovesChina бросила тень на репутацию итальянского дома моды Tony Gentile / Reuters

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana отменил показ в коммерческом центре в Шанхае, пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании. Причины отмены там не уточняются. Это может быть связано с разгоревшимся скандалом в интернете.

В предверии шоу Dolce & Gabbana запустила в интернете рекламную кампанию из трех роликов под названием «Едим палочками». На них женщина азиатской внешности, одетая в платье из последней коллекции модного бренда, пытается палочками съесть традиционную итальянскую еду: огромную порцию спагетти с помидорами, пиццу «Маргарита» и гигантский десерт канноли. Мужской голос за кадром интересуется у модели, насколько ей подходит такой размер еды, а после учит ее, как правильно использовать палочки.

Ролики вызвали волну негодования: пользователей оскорбило стереотипное изображение китайских людей. Как пишет Reuters, набрав 120 млн просмотров, эта тема стала самой популярной в сервисе микроблогов Weibo, чье число пользователей превышает полмиллиарда человек. Пользователи сервиса обвинили Dolce & Gabbana в расизме и стали требовать удалить ролики. В интернете набирает популярность хештег #BoycottDolce. С Weibo реклама исчезла в течение суток, но до сих пор доступна в Instagram и на YouTube.

Ситуацию усугубили комментарии авторства якобы самого дизайнера и совладельца модного дома Стефано Габбана. На своей странице в Instagram он крайне унизительно отзывался о китайцах и стране в целом, назвав их «невежественной, грязной пахнущей мафией». После обрушившейся критики модельер был вынужден извиняться, добавив, что его страница в Instagram оказалась взломана. «Я люблю Китай и китайскую культуру. Прошу прощения, что так случилось», – сетует Габбана.

Получить официальные комментарии модного дома пока не удалось: представитель Dolce & Gabbana не ответил на запрос «Ведомостей».

Шоу Dolce & Gabbana под названием The great show должно было стать событием в мире моды. Как сообщает fashionnetwork.com, шоу в экспоцентре в квартале Пудун в Шанхае представляло собой симбиоз модного показа и спектакля на стыке моды, танцев, музыки и технологий. Представители модного дома ранее заявляли, что «это будет крупнейшее мероприятие подобного рода, организованное в стране в этом году».

Поднебесная является одним из основных рынков Dolce & Gabbana: в Китае у модного дома есть 44 торговые точки, пишет fashionnetwork.com.

Китайские покупатели являются мировыми лидерами в покупках товаров класса люкс – на них приходится больше трети глобальных трат на предметы роскоши. В 2018 г. мировой рынок товаров класса люкс вырос на 6% до 260 млрд евро, по данным американской Bain & Co и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma.

Текущая ситуация не приведет к закрытию магазинов модного дома в Китае, но снижения продаж ожидать можно, считает Ирина Куликова, эксперт по ритейлу и рынку товаров класса люкс Bain & Co. По ее словам, дизайнеры модного дома не отличаются политкорректностью, а хештег #BoycottDolceGabbana появился несколько лет назад, когда их обвиняли в расизме из-за сандалий, которым дали название «рабские». В какой-то момент Dolce & Gabbana даже выпускала футболки с принтом #BoycottDolceGabbana, напоминает Куликова. Несмотря на противоречивый имидж, продажи модного дома растут — 1 млрд евро в 2016 г. и 1,1 млрд в 2017 г., по подсчетам Bain&Co.

Рынок Китая важен для Dolce & Gabbana, считает Куликова, к 2025 г. доля китайских потребителей роскоши врастет до 46%, при этом более 50% покупок китайцы будут совершать на внутреннем рынке.

Модельеры часто страдают из-за своей несдержанности. Так, в 2010 г. Джон Гальяно лишился поста креативного директора французского дома Christian Dior после того, как публично оскорбил еврейскую семейную пару в парижском кафе La Perle.

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