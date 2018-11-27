Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4705 от 28.11.2018 под заголовком: Что будет на Non/fiction

Что будет на ярмарке Non/fiction

В московском ЦДХ 28 ноября открывается 20-я международная книжная ярмарка – кратчайший путь интеллектуальной книги к читателю
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Имя ярмарки сегодня лишь дань традиции (и игре слов: Non/fiction – не фикция). Мероприятие уже давно переросло заявленный формат и включает издательства, выпускающие художественную литературу.

Цифры

В этом году под одной крышей будет представлено более 300 издательств. Non/fiction – это возможность приобрести книги без наценки дистрибуторов и познакомиться с новинками до того, как они появятся в магазинах.

Помимо этого, участники делятся остатками тиражей, книгами, которых уже нет в продаже. Например, издания «Независимого альянса» не часто встречаются за пределами небольших книжных магазинов даже в Москве, а на Non/fiction они будут представлены в полном объеме. Как правило, тиражи таких книг не превышают 1000 экземпляров. И если они попадают в крупные торговые сети, то цена может вырасти в 2–3 раза.

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