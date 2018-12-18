Почему самыми важными событиями в российском кино-2018 стали сериалы
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Золотой век телевизионной драмы с отставанием на пару десятков лет, похоже, наступил и в России. Три ведущих российских режиссера, еще недавно причисляемых к молодым, сняли сериалы, по темам, качеству, смелости кардинально отличающиеся от основного телевизионного потока. Один за другим этой осенью появились «Домашний арест» Петра Буслова по сценарию Семена Слепакова, «Обычная женщина» Бориса Хлебникова и «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова.
Эти три сериала предельно не похожи друг на друга, как не похожи и режиссеры, их снявшие. Но отыскать общие черты реально. Сложные герои, которых трудно разделить на положительных и отрицательных, погруженность в современный мир, блестящие актерские работы и глубина: вторые, третьи, четвертые, пятые и т. д. планы, которые редко встретишь даже в авторском кино.
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