Почему самыми важными событиями в российском кино-2018 стали сериалы

Статья опубликована в № 4719 от 18.12.2018 под заголовком: Три богатыря

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Анна Михалкова сыграла в «Обычной женщине» одну из лучших своих ролей Кадр из «Обычной женщины»

Золотой век телевизионной драмы с отставанием на пару десятков лет, похоже, наступил и в России. Три ведущих российских режиссера, еще недавно причисляемых к молодым, сняли сериалы, по темам, качеству, смелости кардинально отличающиеся от основного телевизионного потока. Один за другим этой осенью появились «Домашний арест» Петра Буслова по сценарию Семена Слепакова, «Обычная женщина» Бориса Хлебникова и «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова.

Эти три сериала предельно не похожи друг на друга, как не похожи и режиссеры, их снявшие. Но отыскать общие черты реально. Сложные герои, которых трудно разделить на положительных и отрицательных, погруженность в современный мир, блестящие актерские работы и глубина: вторые, третьи, четвертые, пятые и т. д. планы, которые редко встретишь даже в авторском кино.