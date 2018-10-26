Стиль жизни / Досуг

Какие сериалы будут популярны завтра

На телерынке Mipcom в Каннах Россия впервые за долгое время показала современные драмы
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На канале ТВ3 стартовал сериал Бориса Хлебникова «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли. Этот проект был среди тех, что представляли Россию на крупнейшем мировом рынке телевизионного и цифрового контента Mipcom в Каннах.

Жюльен Леруа, представитель компании Cineflix, которая приобрела международные права на сериал Хлебникова, рассказывал, что изначально они собирались купить формат (возможность адаптации), но потом решили приобрести и сам сериал – ведь современные драмы из России на международный рынок выходят крайне редко.

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