Евгений Водолазкин рассказал историю жизни современного гитариста на языке русской летописи

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Евгений Водолазкин - дважды лауреат премии «Большая книга» Максим Стулов / Ведомости

Австралийский Брисбен, давший название новому роману автора «Лавра» и «Авиатора», – город вечного лета, куда всю жизнь стремится мать главного героя, выдающегося музыканта Глеба Яновского. И образ рая, конечно. Туда же, в тепло, свободу и вечность, пытаются заглянуть почти все персонажи «Брисбена» – неторопливого, мастерски написанного повествования.

На пике карьеры и вершине славы музыкант Глеб Яновский, владеющий уникальным даром соединять особое бессловесное «гудение» со звучанием инструмента, выясняет, что у него болезнь Паркинсона. От понимания, что впереди лишь медленный распад, Глеб движется к приятию неизбежного. В начале романа он знакомится с петербургским писателем, публикующимся под псевдонимом Нестор, который предлагает Яновскому написать его биографию. Эту книгу Нестора мы словно бы и читаем. Главы жизнеописания перебиваются страницами дневника Глеба, первое лицо сменяет третье, часто почти неотличимо, Нестор ведь пишет, опираясь на беседы со своим героем. Рассказывая о детстве и юности Глеба в Киеве 1970–1980-х, его учебе в музыкальной школе, обретении веры, поступлении на филфак и переезде в Ленинград, любви, женитьбе на студентке из ГДР Катарине, ни герой, ни биограф не позволяют себе погружения в психологические глубины, в эмоциональные воронки. И это самое, пожалуй, интересное в «Брисбене» – то, как он придуман и исполнен.