Евгений Водолазкин рассказал историю жизни современного гитариста на языке русской летописи
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Австралийский Брисбен, давший название новому роману автора «Лавра» и «Авиатора», – город вечного лета, куда всю жизнь стремится мать главного героя, выдающегося музыканта Глеба Яновского. И образ рая, конечно. Туда же, в тепло, свободу и вечность, пытаются заглянуть почти все персонажи «Брисбена» – неторопливого, мастерски написанного повествования.
На пике карьеры и вершине славы музыкант Глеб Яновский, владеющий уникальным даром соединять особое бессловесное «гудение» со звучанием инструмента, выясняет, что у него болезнь Паркинсона. От понимания, что впереди лишь медленный распад, Глеб движется к приятию неизбежного. В начале романа он знакомится с петербургским писателем, публикующимся под псевдонимом Нестор, который предлагает Яновскому написать его биографию. Эту книгу Нестора мы словно бы и читаем. Главы жизнеописания перебиваются страницами дневника Глеба, первое лицо сменяет третье, часто почти неотличимо, Нестор ведь пишет, опираясь на беседы со своим героем. Рассказывая о детстве и юности Глеба в Киеве 1970–1980-х, его учебе в музыкальной школе, обретении веры, поступлении на филфак и переезде в Ленинград, любви, женитьбе на студентке из ГДР Катарине, ни герой, ни биограф не позволяют себе погружения в психологические глубины, в эмоциональные воронки. И это самое, пожалуй, интересное в «Брисбене» – то, как он придуман и исполнен.
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