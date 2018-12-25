Сразу две важные выставки скульптуры открылись накануне Нового года в Москве
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Грандиозная ретроспектива Жака Липшица – первая в России – открылась в Московском музее современного искусства, в здании на Петровке (работает до 3 марта). Выставку Игоря Шелковского, чьи проекты в последние пару лет показывали и «Мультимедиа арт музей», и Новая Третьяковка, до 9 марта проводит на «Трехгорке» галерея «Палисандр».
При очевидной разнице в значимости и масштабе этих институций и кажущейся несопоставимости фигур – скульптора Парижской школы и московского нонконформиста – их параллельные выставки заставляют задуматься в том числе об утилитарном предназначении скульптуры: выстраивать, формировать, наполнять смыслом городское пространство, а не только музеи и выставочные залы, вступать в диалог с архитектурой, а с жителями говорить на современном пластическом языке, воспитывая вкус и глаз. В сегодняшней Москве это вдвойне актуально: москвичам о подобной монументальной пластике в городе приходится только мечтать.
Лучше поздно
В случае с Жаком (Хаимом-Яковом) Липшицем (1891–1973) перечисленные выше задачи решались многократно, по всему миру и по разным поводам. В Филадельфии каждый экскурсовод вам сладострастно напомнит, как в 1970-х на открытии знаменитого монумента Липшица «Правительство народа» с памятника сдернули покрывало и мэр города, неискушенный в искусстве, увидев бесформенный, как ему показалось, узел из туго переплетенных рук и ног, не удержался и произнес в микрофон: «The shit».
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