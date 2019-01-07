В Лос-Анджелесе назвали победителей кинопремии «Золотой глобус»

Победители в номинации «Лучший драматический фильм» Jordan Strauss / Invision/AP

В Лос-Анджелесе в ночь с 6 на 7 января состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». В номинации «Лучший драматический фильм» 2018 г. награда была присвоена работе режиссера Брайана Сингера «Богемская рапсодия». Фильм производства США и Великобритании повествует о пути к успеху музыкальной группы Queen, о жизни ее вокалиста Фредди Меркьюри. Церемонию вручения премии транслировал телеканал NBC.

В номинации «Лучший драматический фильм» также были представлены такие картины, как «Звезда родилась» Брэдли Купера, «Черный клановец» Спайка Ли, «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса и «Черная пантера» Райана Куглера.

В номинации «Лучший режиссер» премия была присуждена мексиканцу Альфонсо Куарону за работу над фильмом «Рома». Эта картина была отмечена «Золотым глобусом» в категории «Лучший иностранный фильм». За звание лучшего режиссера 2018 г., помимо Куарона, боролись Спайк Ли, Купер, Питер Фаррелли («Зеленая книга») и Адам Маккей («Власть»).

В номинации «Лучший актер в телесериале, комедии или мюзикле» награду получил Майкл Дуглас. Премию ему вручили за исполнение главной роли в сериале «Метод Комински». Соперниками Дугласа были Джим Керри (сериал «Шучу») и Саша Барон Коэн (сериал «Кто есть Америка?»). Лучшим актером в драматическом фильме был признан Рами Малек. Он получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Богемская рапсодия». Конкуренцию ему составили Брэдли Купер («Звезда родилась»), Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»), Лукас Хеджес («Стертая личность») и Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»).

В номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме» премию получила Гленн Клоуз. Ее наградили за роль в фильме «Жена». Награду в этой номинации также рассчитывали получить певица Леди Гага за роль в картине «Звезда родилась», актриса Николь Кидман («Время возмездия»), Розамунд Пайк («Частная война») и Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»).

Лучшим драматическим сериалом был признан сериал «Американцы». Он рассказывает о работе в США советских разведчиков. На премию в данной номинации также были выдвинуты сериалы «Возвращение домой», «Поза», «Телохранитель» и «Убивая Еву».

В номинации «Лучшая комедия или мюзикл» победила картина «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли. В данной номинации были также представлены фильмы «Фаворитка» режиссера Йоргоса Лантимоса, «Безумно богатые азиаты» Джона М. Чу, «Мэри Поппинс возвращается» Роба Маршалла и «Власть» Адама Маккея.

Лучшим актером в комедии или мюзикле был признан Кристиан Бэйл. Ему присвоили «Золотой глобус» за роль в фильме «Власть». Картина рассказывает об американском политике Дике Чейни, занимавшем в 2001-2009 гг. должность вице-президента США в администрации Джорджа Буша-младшего.

Британская актриса Оливия Колман была отмечена наградой в номинации «Лучшая актриса в комедии или мюзикле» за роль в фильме «Фаворитка». За награду в указанной номинации с Колман боролись Эмили Блант («Мэри Поппинс возвращается»), Элси Фишер («Восьмой класс»), Шарлиз Терон («Талли») и Констанс Ву («Безумно богатые азиаты»).

«Золотой глобус» в номинации «Лучший актер второго плана» был присвоен американскому актеру Махершалу Али за роль в фильме «Зеленая книга». Лучшей актрисой второго плана признали американку Реджину Кинг. Ее удостоили награды за роль в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Премию «Золотой глобус» каждый год присуждает Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде. Наградой отмечаются работы по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий. В этом году церемония награждения проходила в 76-й раз.