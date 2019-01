Как Гленн Клоуз прошла путь от сектантки до голливудской звезды

Гленн Клоуз VALERIE MACON / AFP

Гленн Клоуз не везет. Много раз ее номинировали на «Оскара», но она так и остается в списке голливудских звезд первой величины, не получивших эту статуэтку

Зато других наград у нее полно и на днях она добавила в коллекцию третий «Золотой глобус» за роль в фильме «Жена». Очень вероятно, что эта работа принесет Клоуз и долгожданного «Оскара».

Секта и вирус Эбола

В «Жене» Клоуз играет супругу нобелевского лауреата по литературе. Как выясняется по ходу действия, именно она писала за мужа его шедевры. Образ героини Клоуз создавала во многом по воспоминаниям о собственной матери. Клоуз родилась 71 год назад в Коннектикуте в семье потомственных аристократов и росла в имении площадью 200 га. «Мама была экстраординарной женщиной, артистичной и талантливой, но принадлежала к поколению, в котором женщины не учились в колледжах. Отец был блестящим доктором, мама посвятила себя ему и его работе до такой степени, что под конец жизни сказала: «Я не чувствую, что чего-то добилась в этой жизни» (цитата по Daily Mail).

Когда Клоуз было семь лет, ее родители ударились в сектантство. Главными ценностями культа Moral Re-Armament (MRA) были абсолютная честность, праведность, бескорыстие и любовь. Подразумевался отказ от индивидуальности и личных стремлений. Регламентировалось все, от того, что надевать, до того, что говорить, вспоминала она в беседе с The Guardian.

В 1960 г. мать с детьми переехала в Швейцарию в отель Mountain House, где была штаб-квартира MRA. А 36-летний отец отправился в Конго (Заир), чтобы помогать людям как врач. После того как Бельгийское Конго 30 июня 1960 г. получило независимость, страну охватили волнения. Год дети не видели отца: ему слишком опасно было выбираться из страны, а им – ехать в Африку.

Душевные болезни не позор У Клоуз два брата – родной Александр и усыновленный ее отцом в Африке Тамбу Кисоки и две родные сестры – старшая Тина и младшая Джесси. Первую попытку вести собственный бизнес Клоуз сделала благодаря младшей сестре. В начале 1990-х она несколько лет владела кафе Leaf and Bean в г. Бозмене (Монтана), где жила Джесси, но в конце концов продала его.

В 50-летнем возрасте Джесси попала в психиатрическую лечебницу с биполярным расстройством, а у ее сына диагностировали шизоаффективное расстройство. В итоге в 2010 г. Клоуз основала благотворительный фонд Bring Change to Mind («Измени сознание»). Ее возмущает, что в общественном мнении душевные болезни – позор для семьи. Фонд борется с этим, вынося проблему на публичное обсуждение: «Мы всегда знали, что у моей бабушки и мамы депрессия <...> Но я не знала, что у моего двоюродного деда была шизофрения. Я знала, что мой сводный дядя покончил с собой. Было много алкоголизма и попыток самолечения. Никто никогда не говорил об этом. Я знала, что моя бабушка испытывала депрессию, но долгое время была уверена, что она живет не в больнице, а в гостинице, потому что она всегда хвалила, насколько хороша там еда» (цитата по The Guardian).

Отец Гленн проработал в Конго 16 лет. Как только обстановка немного успокоилась, жена стала надолго уезжать к нему. А детей в 1963 г. отправили в США, где их воспитывали в основном бабушки. Отец со временем стал личным врачом президента Мобуту Сесе Секо, наладил в стране работу госпиталей и сыграл ключевую роль в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в Заире в 1976 г.

В августе того года первый заболевший этим вирусом был обнаружен в деревне Ямбуку (болезнь, чтобы не приносить дурную славу деревне, назвали по имени протекающей рядом реки Эбола). Доктор Клоуз настоял, чтобы послали за медиками из Бельгии и предоставили им военные самолеты и вертолеты: иначе было бы невозможно ни добраться до Ямбуку, расположенной в 600 милях от столицы, ни проверить более 500 деревень в регионе. В итоге удалось ввести карантин, снабдить людей лекарствами и остановить вирус. В 1976 г. в Заире заразилось 318 человек (из которых умерло 280), а в следующем году – лишь один.

Война и глянец

«Я была подавленной, невежественной и переполненной чувством вины», – вспоминала Клоуз о своих подростковых годах (цитата по The Guardian). Ее устроили в элитную школу-интернат в Коннектикуте. Она играла в школьном «диссидентском», по ее же выражению, бэнде с названием «Ногти: группа с глянцем» и колесила по всей стране с музыкантами организации Up With People, выделившейся из секты MRA. Пока либеральная Америка протестовала против войны во Вьетнаме, Клоуз и музыканты давали концерты на военных базах, поддерживая дух солдат, и агитировали за борьбу.

Это не помогало стать раскрепощеннее. По ночам ее мучили кошмары – Клоуз винит в них MRA. Успокоиться она смогла только после ухода из секты и психотерапии. «Я всегда думала, что у меня лишний вес <...> За пределами семьи я всегда была болезненно застенчивой», – признавалась она сайту Women in Hollywood. «Я не доверяла ни одному своему инстинкту, потому что все [мои убеждения] были мне навязаны», – жаловалась она The Hollywood Reporter.

«Множество моих подруг знали парней. У нас проводили ужасные танцевальные вечера со школами для мальчиков, [подруги] забирали себе тех, кого хотели, а я оставалась с тем, кто оказался рядом», – говорила она The Guardian. Тем не менее перед университетом Гленн успела ненадолго выйти замуж: «Нечто вроде брака по расчету, как видится задним числом, и он распался, когда я пошла в вуз». В Колледже Вильгельма и Марии (Вирджиния) она еще раз побывала замужем за гитаристом из Up With People. Но главным для нее стала не семья и музыка, а увлечение театром – у Клоуз диплом по драме и антропологии. После студенческой самодеятельности Клоуз принялась ходить на прослушивания.

Благородство Мэри Юр

Но поначалу Клоуз заинтересовался только один театр откуда-то из Техаса. Разочарованная, она уехала искать утешения к маме с папой, которые проводили отпуск в США в своем доме в Вайоминге. Штат этот считался глухоманью, телефона у родителей не было. Каков же был ужас Клоуз, когда, вернувшись домой, она обнаружила на автоответчике сообщение недельной давности – ее звали на прослушивание в Нью-Йорк. К счастью, вакансия была еще открыта. Так в 1974 г. в 27 лет Гленн Клоуз впервые появилась на бродвейской сцене в театре Хелен Хейс.

Спектакль «Любовью за любовь» по пьесе Уильяма Конгрива (1670–1729) ставил легендарный режиссер Харольд Принс. К тому времени на его счету была уже дюжина премий «Тони». Неудивительно, что Клоуз не могла прийти в себя от восторга и ходила на все репетиции, даже те, в которых не принимала участия. Все роли она знала наизусть.

Главную героиню играла 41-летняя Мэри Юр – британская актриса, в середине 1950-х успешно снимавшаяся в кино и даже номинировавшаяся на «Оскара». Но в 70-х у Юр начались проблемы в личной жизни, которые она пыталась заглушить алкоголем и барбитуратами (что через год стало причиной ее смерти). Это неизбежно сказывалось на работе, и как-то накануне дневного представления Принс сказал при Клоуз, что подумывает об увольнении Юр, и уже вечером того же дня он велел Клоуз играть главную героиню. Той пришлось обойтись без генерального прогона: актеры разбрелись обедать и собрать их не удалось. Перед открытием занавеса Принс вышел к публике и предупредил, что на сцене дебютантка, которой профсоюз актеров выдал удостоверение всего семь недель назад. Но Клоуз сыграла великолепно.

К чести Юр надо сказать, что, узнав об увольнении, она за полчаса до представления прислала Клоуз записку: «В британском театре есть традиция, когда примадонна приветствует свою преемницу. Добро пожаловать! Будь храброй и сильной» (цитата по журналу Variety). Эту историю Клоуз использовала позже для создания образа Нормы Десмонд в мюзикле «Бульвар Сансет», речь в котором идет о трагедии униженных и забытых звезд Голливуда, – за эту роль она получила очередную премию «Тони».

Как Клоуз задолжала Харрисону Форду

«Я готова провести всю жизнь, играя в театре. Но [в Америке] нет национального театра, и единственное, куда я могу пойти, – это Бродвей», – сокрушалась Клоуз (цитата по Women in Hollywood). Поэтому стала расширять амплуа и в 1975 г. впервые снялась для телевидения, с тех пор неоднократно появляясь в телефильмах и сериалах. Некоторые, вроде «Льва зимой» (2003, режиссер Андрей Кончаловский), принесли ей «Золотой глобус». А в некоторых Клоуз не только играла, но и выступала в роли продюсера – например, в «Юге Тихого океана» (2001, экранизация бродвейского мюзикла 1949 г.), для чего она основала продюсерскую компанию Trillium Productions.

В 1982 г. Клоуз дебютировала в кино. И первый же кинофильм, «Мир по Гарпу», принес ей номинацию на «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана. Она сыграла мать главного героя, будучи всего на четыре года старше актера, изображавшего ее сына. Режиссеру Джорджу Рою Хиллу Клоуз сказала: «Слышала, многие актеры не могут переключиться с театра на кино. Надеюсь, вы позаботитесь обо мне?» Он тут же указал на два лишних на экране рефлекторных движения, которые Клоуз не замечала. Работа в кино и впрямь оказалась непростой. «Порой я думала, что сейчас расколочу кинокамеры. Во время работы над «Гарпом» я еще не знала, что именно я не знаю и не умею».

Обучение она продолжила во втором своем кинофильме, «Большое разочарование» (1983). За эту роль ее тоже выдвинули на «Оскара». В 1983 г. Клоуз появилась в главной роли в бродвейской постановке «Отражения, или Истинное». Она пользовалась сумасшедшим успехом и принесла ей первую «Тони». Примерно в это же время австралийский кинорежиссер Питер Уир предложил Клоуз сыграть в его фильме «Свидетель» (1985) с Харрисоном Фордом. Фильм получил два «Оскара», сам Форд единственный раз в своей карьере стал номинантом на статуэтку (но так ее и не получил). А Клоуз в фильме нет: она отказалась от съемок, чтобы не уходить из «Отражений, или Истинного». И это единственное, о чем она сожалеет в своей карьере. А еще это причина, почему Клоуз появилась в фильме «Самолет президента» (1997). Когда Харрисон Форд, играющий президента США, попросил ее согласиться на съемку, она решила, что задолжала ему после прошлого отказа.

«Мое тело и лицо не подходят для романтических комедий, так что мне их и не предлагали», – шутила она с Portland Press Herald, объясняя, почему в ее портфолио в основном «суровые и непростые персонажи». Самые известные ее роли в 1980-х и 1990-х – Алекс Форрест и маркиза де Мертей в «Роковом влечении» и «Опасных связях», Гертруда в «Гамлете», миссис Фарадей в «Мэри Райли». Сатирическую фантастику «Марс атакует!» (1996) Тима Бёртона, где у Клоуз одна из главных ролей, комедией, тем более романтической, не назовешь. Пожалуй, самая известная комедийная работа Клоуз – злодейка Стервелла Де Виль из фильма «101 далматинец» (1996), за который ее в очередной раз номинировали на «Золотой глобус».

Наград у Клоуз немало: три «Золотых глобуса», три «Эмми», три «Тони»... Только история взаимоотношений с «Оскаром» непроста – его у Клоуз до сих пор нет, хотя ее выдвигали шесть раз в 1980-е и один раз в 2012 г. за «Таинственного Альберта Ноббса».

Немного друзей и одна дочь

У Клоуз немного друзей, она шутит, что их можно пересчитать по пальцам: «Я интроверт и в детстве была мучительно застенчивой. Думаю, до сих пор многое из этого во мне осталось. Я прочла книгу «Тишина: сила интровертов в непрерывно болтающем мире» (2012, Crown Publishing Group), и она стала для меня настоящим утешением. Я поняла, что я та, кем всегда была. И приказала себе не ввязываться в ситуации, где мне некомфортно. Я боюсь вечеринок» (здесь и далее цитаты по The Guardian).

Ее третий брак с бизнесменом Джеймсом Марласом тоже оказался неудачным и распался через три года, в 1987 г. Единственная дочь, Энни Мод Старк, родилась в 1988 г. во время романа с продюсером Джоном Старком, который окончился в 1991 г. «Когда Энни было три года, она посмотрела на меня и сказала: «Я хочу тебя. Я хочу тебя всю». Я понимала, что она имеет в виду. В то время я была работающим родителем-одиночкой. Порой даже когда я была дома, то трудилась над чем-нибудь так, что мыслями была далеко».

Отношения с дочерью, которая тоже стала актрисой, у Клоуз великолепные. Дочь даже в переходном возрасте не была трудным подростком, гордится она.

В 2006 г. Клоуз вышла замуж в последний, четвертый раз, за предпринимателя Дэвида Эванса Шоу. Этот брак продержался дольше всех – они развелись в 2015 г. На вопрос The Guardian, выйдет ли она еще раз замуж, Клоуз ответила: «Не знаю. Думаю, тот факт, что нам лучше с партнером, – это положительный стимул эволюции. Думаю, нет ничего лучше того, чтобы иметь партнера, с которым можешь прожить жизнь, создать историю, чувствовать себя комфортно, иметь общих детей. По иронии судьбы к этому выводу я пришла очень поздно, когда у меня никого нет. И не знаю, будет ли». Хотя она оптимистична: «Я никогда в своей жизни не чувствовала себя лучше, а мне ведь около 70 лет. Я поздний цветок».