«Золотой глобус» запутался в жанрах
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Деление на жанры – фирменная условность «Золотого глобуса»: ну, допустим, «Богемская рапсодия» – драма, но все-таки там очень много поют, как-никак история про Фредди Меркьюри и группу Queen. А «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса – комедия или мюзикл, потому что там, конечно, много смешного, но ведь драматического явно не меньше. Зато в «Зеленой книге» смешного как раз мало, но ее снял комедиограф Питер Фаррелли, на пару с братом Бобби сделавший такие комедийные хиты 1990-х, как «Тупой и еще тупее» и «Все без ума от Мэри».
Больше всего «Глобусов» в этом году именно у «Зеленой книги», но назвать ее безоговорочным триумфатором трудно – победа в разделе «Комедия или мюзикл» дополнена лишь призами за лучший сценарий (Ник Валлелонга, Брайан Карри, Питер Фаррелли) и лучшую роль второго плана (Махершала Али). Для сравнения: два года назад «Ла-ла ленд» Дэмьена Шазелла выиграл семь статуэток (а вот меланхоличный «Человек на Луне» – может быть, лучший фильм Шазелла – получил в этом году только «Глобус» за музыку Джастина Гурвица). Наконец, ни у одного из двух лучших фильмов – «Богемской рапсодии» и «Зеленой книги» – нет награды за режиссуру. Ее получил прошлогодний лауреат Альфонсо Куарон, чей «Рим» стал на этот раз лучшим фильмом на иностранном языке.
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