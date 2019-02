«Кайзер моды» оставил свое королевство

Jacques Pavlovsky / Getty Images

Карл Лагерфельд – самый успешный модельер XX и XXI веков и человек, создавший прообраз современной индустрии высокой моды, пишет The New York Times. Истинная дата его рождения по-прежнему остается загадкой. По данным генеалогического общества Гамбурга, дата рождения Лагерфельда – 10 сентября 1933 г. Однако его пресс-секретарь рассказывал The Telegraph, что модельер на самом деле родился в 1938 г., а сам кутюрье сообщил журналу Paris Match, что родился 10 сентября 1935 г. В 1952 г. он переехал из Германии во Францию и закончил Lycée Montaigne в Париже

