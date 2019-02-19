«Кайзер моды» оставил свое королевство

Карл Лагерфельд ворвался в мир моды 65 лет назад и оставался в нем до последнего дня

Patrick Kovarik / AFP

Конечно, все понимали, что момент, когда Карл Лагерфельд покинет этот мир, и мир моды в частности, приближается. И все равно это случилось неожиданно. Разменявший девятый десяток модельер создавал 14 коллекций в год для Chanel и Fendi (плюс коллаборации и проекты с другими брендами), а еще была работа над рекламой Chanel, фотография, съемка мини-фильмов, дизайн интерьеров. А еще Лагерфельд был издателем, владельцем книжного магазина 7L и автором книги The Karl Lagerfeld Diet. Положение его было столь прочным, а авторитет – незыблемым, что разговоры о том, что будет, когда Лагерфельда не станет, казались если не неуместными, то преждевременными.

Главный модельер

«Куда спешить? Габриэль Шанель ничуть не устарела, не состарился и Карл. Он создал наш стиль, при нем марка стала сильной как никогда. И, разумеется, он не один, есть люди, которые работают вместе с ним, разделяя его невероятный драйв и творческую мощь», – говорил «Коммерсанту» в мае прошлого года директор департамента моды Chanel Брюно Павловски на вопрос, задумывается ли марка о замене дизайнера.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге. Когда? Есть несколько вариантов. В официальной биографии указан 1938 год. По мнению писательницы Алисии Дрейк – в 1933 г. Сам Лагерфельд журналу Paris Match называл 1935 г., а Гамбургское генеалогическое общество указывало даже точную дату – 10 сентября 1935 г.

Звезда Лагерфельда взошла в 1954 г., когда он участвовал в конкурсе для молодых модельеров International Wool Secretariat (сейчас это International Woolmark Prize) и выиграл в категории «Пальто». Другой великий дизайнер моды, Ив Сен-Лоран, в том же году победил в категории «Платья» – так Лагерфельд получил коллегу и соперника. После конкурса Сен-Лоран устроился в модный дом Кристиана Диора, а Лагерфельда пригласил другой знаменитый дизайнер – Пьер Бальмен. От которого немец спустя три года ушел к Жану Пату.

Дальше карьера молодого дизайнера развивалась только по восходящей. С 1965 г. он стал главным дизайнером Fendi (и оставался им до самой смерти). После работы у Пату и Бальмена он набирался опыта в Krizia, Ballantyne, Charles Jourdan и Chloé. И в 1983 г. начал главную часть своей биографии модельера – получил место в Chanel.

Chanel всегда была успешной компанией, но союз с Лагерфельдом поднял их обоих на новую высоту. Лагерфельд не был дизайнером, создавшим принципиально новый силуэт (как это сделали Кристобаль Баленсиага, Кристиан Диор, Сен-Лоран или сама Габриэль Шанель). Не стал он и изобретателем современного стиля – кем, например, для США оказался Ральф Лорен. Но вместе с Chanel Лагерфельд придумал формулу, которая позже стала основой модной индустрии, – талантливый дизайнер с самобытным видением перерабатывает и переизобретает наследие исторического дома. С конца 1990-х так работали почти все: Том Форд в Gucci, Джон Гальяно и Раф Симонс в Dior, Александр Маккуин в Givenchy и т. д.

В 1984 г. Лагерфельд основал собственный бренд Karl Lagerfeld. По иронии успех именной марки был несопоставим с Chanel или Fendi: хотя утверждалось, что все коллекции модельер создает лично, компания постоянно меняла хозяев.

Трудоголик и суперзвезда, Лагерфельд давно стал мультимиллионером: разные СМИ оценивали его состояние от $125 млн до $250 млн. Даже кошка Лагерфельда по имени Шупет стала миллионершей: только в 2014 г. она заработала 3 млн евро благодаря сотрудничеству с косметическим брендом Shu Uemura и съемкам для Vauxhall Corsa, рассказывал модельер изданию The Cut.

По другую сторону камеры

Получив титул «кайзера моды», Лагерфельд решил освоить новую профессию и взять в руки фотокамеру. «Я не вижу жизни без фотографии. Я смотрю на мир и на моду через око камеры. Это позволяет мне видеть значительно больше, чем я могу себе представить», – рассказывал Лагерфельд о своем увлечении.

Больше всего, конечно, Лагерфельд снимал для тех марок, где работал, хотя только этим его увлечение не ограничилось: он снимал знаменитый календарь Pirelli (издание 2011 г.), работал для крупнейших глянцевых журналов, опубликовал несколько фотоальбомов и провел несколько персональных выставок.

Самой известной фотоработой Лагерфельда с наследием Габриэль Шанель стал альбом The Little Black Jacket, созданный совместно с французской стилисткой Карин Ройтфельд. Альбом с фотографиями Лагерфельда, запечатлевшими звезд, по-разному представлявших знаменитый твидовый жакет Chanel, переиздавался несколько раз и стал основой серии выставок.

Слово мастера

В последние годы у многих модных блогеров и поклонников современной ироничной моды стало популярно ругать Лагерфельда – за «старомодность», «однообразие», «самоповторы» и т. д. Возможно, этого не удавалось избегать – и кто бы смог, создавая по десятку коллекций в год, имея гигантский пул верных клиентов, ориентированных именно на классическую Chanel и не на что иное, отвечая за огромную финансовую империю. Но Лагерфельд не был закостенелым – о его любопытстве и энергии говорят все, кто пересекался с ним хотя бы мельком. В желании во всем угождать публике его также сложно упрекнуть. Даже напротив, в нынешнее политкорректное время, когда все публичные люди давно привыкли выражаться максимально нейтрально, Лагерфельд бесперебойно поставлял общественности темы для обсуждения, не стесняясь в оценках. В 2013 г. даже вышла книга The World According to Karl, где были собраны самые яркие цитаты модельера. Наверняка он и по поводу собственных некрологов нашел бы что сказать.