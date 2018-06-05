Как показ Chanel отражает место России в мире моды

Финальный выход моделей на московском показе Métiers d’art Paris-Hamburg 2017/18 CHANEL

На ВДНХ, в подходящем павильоне «Товары народного потребления и услуги населению», Chanel показала коллекцию с морским отливом.

Называется она Métiers d’art Paris-Hamburg 2017/18, и это одна из межсезонных демикутюрных коллекций, которые марка создает каждый год и представляет публике в декабре. Московский показ Paris-Hamburg – повторный: первый прошел в 2017 г. в Гамбурге, откуда родом креативный директор Chanel Карл Лагерфельд.

Показы Métiers d’art всякий раз проходят в разных уголках мира, и стилистически и шоу, и коллекция, как правило, связаны с местом проведения. Главной частью коллекции Paris-Hamburg стали вещи на стыке узнаваемых кодов Chanel и вариаций на тему форменной одежды моряков: куртки, платья и жакеты с матросскими воротниками, рединготы и бушлаты, скомбинированные с мини-юбками и очень широкими брюками, фуражками и свитерами крупной вязки. Экипировка для «моряков, которые не вышли на воду» – так охарактеризовал ее Лагерфельд.

Помимо очевидных отсылок к морской форме в коллекции есть и менее явные. Например, твид, один из знаковых для Chanel материалов, в Paris-Hamburg сделан из шерсти, бархатных лент и нитей люрекса – возникающий мотив клетки ассоциируется с сеткой пересекающихся каналов и мостов Гамбурга. А оттенки оранжевого и коричневого с вкраплениями голубого напоминают грузовые контейнеры, складированные в доках гамбургского порта.

Хотя московское шоу представило ту же коллекцию, что и полгода назад в Германии, буквальной копией декабрьского показа оно не стало. Команда марки воссоздала все образы, показанные в Гамбурге, но придумала новые декорации. Пожалуй, даже более эффектные, чем для премьеры.

Тот показ проходил в только что открытом здании Эльбской филармонии, и модели просто спускались по ярусам концертного зала под сопровождение оркестра. А в павильоне ВДНХ организаторы соорудили подиум – палубу круизного лайнера, путешествующего среди волн, созданных с помощью 3D-проекции, а в центре подиума установили грузовой док, за полупрозрачными ширмами которого угадывались силуэты оборудования портового терминала.

Московский Paris-Hamburg – скорее клиентское мероприятие, нежели глобальное модное или культурное событие. Россия была и остается очень важным рынком практически для всех крупных марок, поэтому развлечения и дополнительные сервисы для клиентов организуют почти все.

События, значимые для мировой модной индустрии, в Москве (и России) случаются куда реже. В последние несколько лет главным ньюсмейкером в этом деле был Гоша Рубчинский, не побоявшийся делать свои шоу в Калининграде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Все они прошли с большим успехом, попав в поле зрения не только и даже не столько отечественной прессы, сколько международной. Крупный же бренд последний раз выбирал Россию как место проведения значительного собрания в 2009 г. – Chanel тогда представила в Малом театре коллекцию Métiers d’art Paris-Moscow. В отличие от нынешнего показа то была мировая премьера, посвященная России. «Париж – Москва» – очень важная коллекция. Мы обогатили тогда наши вещи русскими мотивами. Украшения, вышивки, манера работы с материалами... Мы сохранили огромное уважение к вашей стране и нашим российским клиентам. Они едва ли не главные покупатели pret-a-porter», – рассказывал в интервью «Коммерсанту» директор департамента моды Chanel Брюно Павловски.

Музейная мода У выставочного процесса, так или иначе связанного с гламуром и крупными марками, дела в Москве спорятся лучше и увереннее, чем у производственно-модного. Дважды крупные экспозиции принимал Пушкинский музей: «Chanel: по законам искусства» в 2007 г. и «Dior: под знаком искусства» в 2011 г. Обе они прошли с успехом, собирая очереди из желающих приобщиться к прекрасному. Ювелирные украшения традиционно представляют Музеи Московского Кремля. Здесь в разные годы демонстрировали драгоценности Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels, произведения Карла Фаберже и ювелира и художника эпохи модерна Рене Лалика. Осенью здесь пройдет первая в России ретроспективная выставка итальянского дома Bulgari.

Раритетные украшения привозили в Москву Chaumet, Van Cleef & Arpels, Tiffany & Co. и др. Правда, местом действия они выбирали не музеи, а собственные бутики. Такие экспозиции часто менее масштабны, но тоже значимы: демонстрировать сокровища не отходя от кассы – обычная мировая практика.

Получается, отдавая должное покупательной способности российских клиентов, модные марки не спешат включать Россию в географию действительно важных событий. Отчасти российская модная индустрия сама тому причиной: стать полноправным игроком ей пока не удается. В одном из важнейших списков – самых влиятельных персон издания Business of Fashion – Россия занимает 11-е место с 20 представителями, уступая не только очевидным лидерам – США, Великобритании, Франции и Италии, но и Индии, Японии и Бразилии. Самое уверенное положение из соотечественников занимают представители ритейла, а дизайнеры, стилисты, модели и представители медиа за редким исключением не задерживаются в этом списке дольше года-двух.

Тем не менее ожидания как у локальных деятелей, так и у мировых скорее позитивные. «Во всем мире мода – это бизнес. А поскольку в России бизнесом в области моды еще никто не занимается серьезно, а только-только начинают, то мы сейчас стоим на первой ступени. Все. И все дружно говорим друг другу: «У нас нет индустрии». На самом деле она есть, потому что очень много людей одеты в выпущенную российскими производствами одежду. Не важно, сделана она в России, Китае или еще где-нибудь, но тем не менее все, кто руководит процессом, уже местные. Все постепенно научатся всё делать», – говорила в интервью «Ведомостям» российский дизайнер Татьяна Парфенова. А московская экспансия Chanel помимо показа включила встречу Павловски со студентами, изучающими дизайн костюма, экономику или маркетинг моды. У России большое модное будущее, надо знакомиться с ним уже сейчас, считают в компании.