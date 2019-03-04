О чем грустит «Юморист»

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Юморист Борис Аркадьев – первая большая кинороль Алексея Аграновича, хорошо известного театральной публике по работам в «Гоголь-центре» Кадр из фильма «Юморист»

Полнометражный режиссерский дебют писателя и сценариста Михаила Идова («Лето», сериалы «Оптимисты» и «Лондонград») закольцован монологом про пляжного фотографа с обезьянкой. Это самая популярная реприза юмориста Бориса Аркадьева (Алексей Агранович), от которой автора давно мутит. Но публика надрывает животики, и, доведись Аркадьеву предстать перед Всевышним (эта встреча травестирована в одной из ключевых сцен), ему и там придется читать ту же постылую шнягу, разве что отчество обезьянки можно будет сменить с Ивановича на Ильича («так ведь правда смешнее?» – оживляется юморист и получает утвердительный ответ из космоса).

1984-й, в разгаре гонка на катафалках (Андропов только что умер, сменивший его Черненко протянет год). На самом деле эпоха выступающих писателей-юмористов настанет чуть позже, однако Идов позволяет себе легкое допущение, вставляя фамилию своего вымышленного героя в афишу, где есть не только Карцев с Ильченко, но и автор их миниатюр Жванецкий. Потому что сатирик времен перестройки уже явно не та фигура, на которой удобно построить сюжет о художнике и власти, авторе и цензуре.