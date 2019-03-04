Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4766 от 04.03.2019 под заголовком: Космос, водка, телевизор

О чем грустит «Юморист»

Ретро-драма Михаила Идова аккуратно воссоздает образ времени, пропитанного пошлостью насквозь

Полнометражный режиссерский дебют писателя и сценариста Михаила Идова («Лето», сериалы «Оптимисты» и «Лондонград») закольцован монологом про пляжного фотографа с обезьянкой. Это самая популярная реприза юмориста Бориса Аркадьева (Алексей Агранович), от которой автора давно мутит. Но публика надрывает животики, и, доведись Аркадьеву предстать перед Всевышним (эта встреча травестирована в одной из ключевых сцен), ему и там придется читать ту же постылую шнягу, разве что отчество обезьянки можно будет сменить с Ивановича на Ильича («так ведь правда смешнее?» – оживляется юморист и получает утвердительный ответ из космоса).

1984-й, в разгаре гонка на катафалках (Андропов только что умер, сменивший его Черненко протянет год). На самом деле эпоха выступающих писателей-юмористов настанет чуть позже, однако Идов позволяет себе легкое допущение, вставляя фамилию своего вымышленного героя в афишу, где есть не только Карцев с Ильченко, но и автор их миниатюр Жванецкий. Потому что сатирик времен перестройки уже явно не та фигура, на которой удобно построить сюжет о художнике и власти, авторе и цензуре.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике