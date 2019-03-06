Директор Музея исламского искусства: «Доха определенно не худшее место для работы»
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Если вы думаете, что Катар разбогател одновременно с другими нефтяными странами Персидского залива – во второй половине XX в., – то вы глубоко ошибаетесь. Нефти в маленькой пустынной стране оказалось мало. А вот газа – много, но по-настоящему зарабатывать на нем Катар начал только в XXI в., построив заводы по сжижению природного газа и сформировав его глобальный рынок. За какие-то 10 лет ВВП страны с населением около 2,7 млн человек удвоился.
Заработав громадные деньги, правящая Катаром династия аль-Тани не промотала их, не сложила в кубышку и не раздала в поисках популярности соотечественникам (коренных жителей Катара, являющихся его гражданами, всего около 300 000 человек, в стране работают представители более чем 100 стран). В штаб-квартире первой нефтяной компании Катара, ныне превращенной в музей, выбиты слова Халифа бин Хамада аль-Тани, деда нынешнего эмира, правившего страной в середине прошлого века: «Богатство страны формируют ее люди, а не нефть». Доходы от нефти и газа Катар успешно вложил в самые разнообразные проекты и индустрии: авиакомпания Qatar Airways стала лучшей в мире, аэропорт «Хамад» – крупным хабом, компания Katara Hospitality скупает легендарные люксовые отели на разных континентах, телекомпания Al Jazeera известна по всему миру. Катар громко заявил о себе в мире, став столицей крупнейших спортивных соревнований: в 2016 г. страна приняла чемпионат мира по велоспорту, в 2018 г. – чемпионат мира по художественной гимнастике, в этом году в Катаре пройдет чемпионат мира по легкой атлетике, а в 2022 г. – чемпионат мира по футболу.
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