Умер Владимир Этуш

Владимир Абрамович Этуш Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Народный артист СССР Владимир Этуш умер в субботу на 97-м году жизни, сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крoк. По его словам, актер скончался в 12.30 мск в больнице, куда его доставили накануне. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в семейном склепе, прощание с ним состоится в Театре Вахтангова, церемония начнется в 10 утра 12 марта.

Этуш был фронтовиком-добровольцем, мужественным и честным человеком, отметил президент Владимир Путин, выражая соболезнования в связи со смертью актера. «Владимир Этуш был поистине народным артистом, подлинной легендой знаменитой вахтанговской школы. Его знали и любили миллионы людей за верность своему призванию и замечательные работы в театре и кинематографе, за молодость души и щедрость таланта», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 г. в Москве, однако в его паспорте была записана другая дата рождения – 6 мая 1923 г. Сам артист объяснял это так: «Тогда в некоторых семьях было принято записывать новорожденного мальчика годом позже. Дескать, придет время призыва в армию – крепче будет. Так поступили и со мной. И официально я существую с 23-го года».

После окончания школы Этуш сначала решил стать не актером, а режиссером. Он подал документы в ГИТИС, но провалился на экзамене. После неудачи в ГИТИСе Этушу помог главный режиссер Театра имени Вахтангова Рубен Симонов. Благодаря ему будущий артист был зачислен вольнослушателем на первый курс Щукинского училища. В 1945 г., после окончания Щукинского училища, Этуша приняли в труппу Театра имени Вахтангова.

Этуш играл не только в театре, но и в кино: актер запомнился ролями Сеида-Али в фильме «Адмирал Ушаков» (1953 г.), Саахова в «Кавказской пленнице» (1966 г.), инженера Брунса в фильме «Двенадцать стульев» (1971 г.), Шпака в «Иван Васильевич меняет профессию» (1973 г.), Карабаса Барабаса из «Приключений Буратино» (1975 г.) и другими.

С 1945 г. артист начал преподавать в училище имени Щукина в качестве ассистента педагога по мастерству актера. В 1976 г. ему было присвоено звание профессора. В 1987–2003 гг. Этуш был ректором Института имени Б. В. Щукина, с 2003 г. – его художественным руководителем.

Памяти Владимира Этуша