Какие выставки биеннале «Мода и стиль в фотографии» стоит увидеть

Джулия Гарнер в объективе Альберта Уотсона Pirelli

Биеннале «Мода и стиль в фотографии» в этом году проходит в 11-й раз, но в последние годы ее масштаб сокращается, выставка все больше становится похожей на другой большой фестиваль, проводимый «Мультимедиа арт музеем», – фотобиеннале. Мартовские выставки в Манеже вызвали немало разговоров о кризисе фестиваля или – шире – модной фотографии в целом. Все потому, что зрители увидели мало не только собственно фотографий моды, но и вообще интересного фотоматериала. Ольга Свиблова, директор музея и основатель фестивалей, еще пару лет назад в разговоре с «Ведомостями» подтверждала, что кризис действительно имеет место быть – хотя бы потому, что и сама мода сейчас в кризисе.

Кроме того, с каждым годом становится заметнее, что для выставок фото стал актуальным тот же вопрос, что и для выставок искусства: для успеха экспозиции просто развешанных по периметру выставочного зала работ уже категорически недостаточно, нужны новые форматы или же повестка, выходящая за рамки изображенного. И две лучшие выставки текущей биеннале это подтверждают.

Танцующие платья

Выставка «Les années folles. Фотография, костюмы и обувь из коллекции Shoe Icons» соединяет две стихии: архивные фотографии 1920-х проиллюстрированы платьями и обувью того времени. Экспозиция сделана продуманно и с хорошим вкусом, отчего сложно сказать, чего в ней больше – фотографии или костюма: экспонаты не давят и не затмевают друг друга, а именно дополняют.

Если рассматривать Les années folles как выставку моды, то нельзя не отметить, что кураторам удалось выйти за границы «череды красивых платьев», чем часто оказываются даже мировые выставки исторического или современного костюма. Идея сделать платья парящими (они висят в воздухе, а не надеты на стоящие на полу манекены) очень удачна именно в контексте своего времени. 1920-е и 1930-е часто называют ревущими, сумасшедшими, эпохой джаза, и «танцующие» платья – довольно точная и красивая метафора той вечеринки, что казалась бесконечной. Кроме того, этот ход позволил ненавязчиво, но все же вполне заметно выделить другие важные экспонаты – обувь: многочисленные туфли как раз стоят на земле (точнее, на подставках-мешочках). Так решается сразу несколько задач: обувь можно рассматривать, она не теряется на фоне платьев, сохраняется ощущение образа, но очевидно, что в костюмном ансамбле аксессуары и одежда играют разные роли.

Рифмовка одежды с визуальным материалом (на Les années folles платья и большая часть обуви размещены в центре зала, а снимки небольшого формата развешаны по периметру) – частый ход кураторов, но сам по себе он не гарантирует успеха. Здесь же прием сработал. Может быть, сказалась правильно выбранная пропорция разных жанров, а может, помогла сама историческая буква. И фотография, и мода развивались параллельно, и обе представляют собой одновременно и искусство, и массовую культуру. Так что их правильное соединение дало именно то, что многие сейчас и ждут от выставок, – интересное и неутомительное соединение образования и развлечения.

Современная сексуальность

Другая удачная выставка «Моды и стиля в фотографии» – «Мечты. Календарь Pirelli 2019». Сенсации в этом нет: календарь итальянской шинной компании может быть от года к году лучше или хуже, но почти всегда становится событием – более или менее громким. Четыре года назад заказчики календаря верно уловили общественные настроения и услышали недовольных, обвинявших Pirelli в сексизме и объективизации женщин, переформатировав стилистику календаря «обнаженные красавицы на фоне виноградников» и пробуя ответить на социальный запрос.

Для календаря на 2015 г. Энни Лейбовиц рискнула и сняла женщин разного возраста, телосложения и степени известности. Это стало декларацией нового общественного разговора о женских правах, самостоятельности и праве на определение красоты и сексуальности, свободных от клише и установленных стереотипов. На следующий год разговор и поиск нового прочтения женской красоты и самоопределения продолжил другой мэтр фотографии – Питер Линдберг, увидевший свою миссию в том, чтобы освободить женщин от фетиша вечной молодости и совершенства. Перед его камерой предстали голливудские звезды первой величины, которых он показал такими, как есть (насколько это вообще возможно, если речь идет о постановочных кадрах). В прошлом году английский фотограф Тим Уокер разыграл фантасмагорию по мотивам «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, пригласив на роль главных героинь сказки, в том числе и Алисы, темнокожих моделей.

Но как и все новшества, эти смелые шаги пришлись по вкусу не всем. Авторов обвиняли в тенденциозности, пиаре и спекуляциях на острой теме: в конце концов, Pirelli – просто календарь, а не общественная трибуна. И в этом году Pirelli, кажется, нашла пропорцию, которая может устроить если не всех, то большинство. Сорок цветных и черно-белых фотографий работы Альберта Уотсона рассказывают мини-истории, героинями и героями которых стали модель Джиджи Хадид, американский дизайнер Александр Вэнг, звезды Американского театра балета Мисти Коуплэнд и Кельвин Ройал III, актрисы Летиция Каста и Джулия Гарнер, танцовщик Сергей Полунин и модель Астрид Эйка: мужчины и женщины, молодые и более взрослые, европейцы, азиаты и темнокожие, известные и не очень. Это та степень разнообразия и бодипозитива, которую сейчас может себе позволить мода и модная фотография, не становясь при этом лицемерной, тенденциозной и хайповой.

Фотографии получились чувственными, красивыми и сексуальными, но не вернулись к видению женщины как картинки для мужчин, а остались эстетскими и современными. Потому что будущее не в том, чтобы громче всех кричать о своей позиции (какой бы правильной она ни была), а в диалоге.-

«LES ANNÉES FOLLES. ФОТОГРАФИЯ, КОСТЮМЫ И ОБУВЬ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ SHOE ICONS» – до 19 мая

«МЕЧТЫ. КАЛЕНДАРЬ PIRELLI 2019» – до 12 мая