Как актер стал роботом, а зритель – машиной
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«Зловещая долина» Штефана Кэги из группы Rimini Protokoll, как утверждают, первый в мире спектакль с участием актера-андроида. Но появился он, конечно, не на ровном месте. Режиссеры так называемой постинтернет-генерации уже не первый год собирают человекоподобных существ на сцене как роботов – из «запчастей». Голос – от одного актера, тело – от другого, тексты – реди-мейд из сериалов, газет и телепередач (так ведь разговаривают роботы?). Перед стартом «Зловещей долины» в Москве (спектакль будет идти с 6 апреля в Новом пространстве Театра наций) самое время посмотреть, что делают с театром новые технологии.
Человек-машина
Андроид сидит в кресле, вертит головой, жестикулирует и разговаривает голосом и текстами писателя Томаса Мелле, чьей абсолютной копией является. Томас страдает маниакально-депрессивным психозом, и такой двойник ему жизненно необходим – особенно когда его собственные тело и разум выходят из-под контроля. В «Зловещей долине» (Unkanny Valley) Томасы развлекают зрителей на пару. Пока эрзац-писатель философствует в кресле, кто тут кого разглядывает – он зрителей или зрители его – и чье тело больше продукт программирования – его или наше («Когда вы ставите галочку «я не робот», откуда у вас эта уверенность?»), заснятый на видео настоящий Мелле интервьюирует глухого человека, слышать которому помогает приборчик в голове. «Он делает меня чем-то вроде человека-машины, – не без гордости резюмирует тот, отмечая еще одно свое преимущество: – В самом шумном месте я могу выключить звук и погрузиться в тишину. Это как медитация». Мелле понимающе кивает и с расползающейся по лицу счастливой улыбкой смотрит в камеру. Теперь и он такой. Немножко искусственный.
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