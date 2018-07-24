Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4615 от 24.07.2018 под заголовком: Война во всех комнатах

Какой опыт можно получить на спектакле Situation Rooms

Главные новаторы современной сцены привезли в Москву интерактивный «театр военных действий»
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А ты был врачом без границ? А мальчиком-боевиком из Конго? А русской женщиной из столовки на военном заводе? Стрелял? Ел борщ? Тебя ранили?

Это зрители, они же участники, делились впечатлениями после Situation Rooms, мультипользовательской видеопьесы Rimini Protokoll, которую прокатывают на летнем фестивале искусств «Вдохновение» в 69-м павильоне ВДНХ. Потому что ролей в спектакле 20, по числу зрителей, но сыграть можно только половину из них. Или прийти еще раз и пройти тот же уровень снова.

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