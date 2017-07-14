Стартовал театральный проект Cargo Moscow группы Rimini Protokoll

Зрители Cargo Moscow сидят за зеркальным стеклом – снаружи их не видно ИП Елютин Ф. К.

Надо выйти из метро «Братиславская», найти фуру с надписью Cargo Moscow и загрузиться в нее. А дальше как в хрестоматийном диалоге из «Бриллиантовой руки»: «Будете у нас на Колыме...» – «Кхм, нет, уж лучше вы к нам». Сделано: Колыма у нас.

Cargo Moscow имитирует дальнобойный рейс Магадан – Москва в окрестностях Капотни. Зрители сидят в фургоне и смотрят в стену. Потряхивает. Занавес поднимается (мы же в театре!) – за прозрачной стеной проплывают пейзажи московских окраин: промзоны, автостоянки, бензозаправки, МКАД, снова промзоны. Занавес опускается – на трех экранах появляются улицы Магадана, трасса «Колыма», хроника первых пятилеток и лица наших водителей в кабине. Роман и Андрей, один помоложе, другой начинал гонять фуры еще в СССР, рассказывают о жизни дальнобойщиков, в которой даже рутина кажется былиной. Закупки в дорогу: 15 кг мяса, 18 бутылок водки. Купим оленя, повесим в кузове, будем отрезать понемногу и жарить. Плита есть, мангал есть, фура – дом на колесах. Больше, чем дом. Роман и Андрей рассказывают о совершенно бытовых вещах, не касаясь политики, но в этих рассказах возникает ощущение просторного и свободного мира, опасного и архаичного, с иным течением времени (рейсы могут длиться неделями и месяцами). О политике напоминают бегущие титры с сухой информацией: сокращение зарплат, нечеловеческий режим труда и отдыха, статистика смертности на дорогах, система «Платон», забастовки и акции против нее. В кабине – талисманы, фотографии близких (семейная жизнь дальнобойщика – важная линия разговора).

Кто сделал, где искать У Rimini Protokoll слава главных новаторов мировой сцены XXI в. Группа возникла в 2000 г., в нее входят авторы-режиссеры Штефан Кэги, Хельгард Хауг и Даниэль Ветцель. Они могут работать вместе или по отдельности. А также в соавторстве с другими режиссерами. С 2002 г. все их проекты выходят под коллективным лейблом Rimini Protokoll. Штаб-квартира группы с 2003 г. находится в Берлине. В Москве Rimini Protokoll уже второй раз работают с независимым продюсером Федором Елютиным. Сотрудничество началось с Remote Moscow летом 2015 г. Кроме двух масштабных проектов с Rimini Protokoll Елютин сделал два камерных (представления для одного зрителя) с бельгийской компанией Ontroerend Goed. Они называются «Твоя_игра» и Smile off и идут на новой площадке Experience Space на Пушечной, 4. У каждого проекта отдельный сайт с информацией и билетами. На cargomoscow.ru даже отражаются пробки в реальном времени.

Cargo X – второй серийный проект группы Rimini Protokoll, в котором вместо Х стоит название российской столицы. Но хронологически он сделан раньше Remote Х – спектакля-прогулки в сопровождении компьютерного аудиогида, в котором зрители становятся участниками-перформерами, выполняют (или отказываются) различные задания и привлекают внимание случайных прохожих и пассажиров метро. В Cargo зрители пассивны и невидимы – прозрачная для них стена фуры снаружи зеркальна. Мы просто груз (но груз наблюдательный), а герои – Андрей и Роман, реальные люди, которых мы раньше не представляли, а теперь познакомились. Серийность у Rimini Protokoll – не повторение, а каждый раз новый опыт, с другими людьми и в других пейзажах: Cargo Moscow совсем не то же, что Cargo Sofia (первая версия проекта) или Cargo Avignon (специальная версия для Авиньонского театрального фестиваля). Московский спектакль вполне может оказаться одним из самых впечатляющих. Промзоны тут эпических масштабов. А Колыма – слишком нагруженный образ, чтобы нейтрально воспринимать его проекцию на Капотню. Cargo Moscow напоминает о социально-политической реальности сегодняшней России, в одно касание рифмуя историю с географией.

То, что делают Rimini Protokoll в Cargo X и многочисленных других проектах, современное искусствоведение описывает как «делегированный перформанс». Речь идет о «действиях, переданных по принципу аутсорсинга непрофессионалам, которых попросили разыграть какой-либо аспект их идентичности», сформулировала в 2012 г. американский критик Клэр Бишоп. Или профессионалам из других областей, чьи навыки «встраиваются в перформанс как реди-мейд». Но делегирование – «это не односторонний нисходящий жест. В свою очередь, исполнители тоже делегируют нечто художнику: гарантию подлинности, обеспеченную их близостью к повседневной социальной реальности». По Бишоп, такие проекты связаны прежде всего с осмыслением этики и эстетики современного труда.

Rimini Protokoll заняты именно этим – они напрямую знакомят нас с теми, кто ежедневными усилиями вращает мир потребления: бурит нефть или возит грузы. Это всегда высокотехнологичный, эффектный, увлекательный и отчетливо левый театр – не декларативно, а сущностно, на человеческом уровне, глаза в глаза. Выходя из фуры после поездки, некоторые зрители пожимали актерам-водителям руку. Это было их «браво!» Больше, чем «браво!»

Показы Cargo Moscow будут идти все лето со среды по воскресенье в 12.00, 14.00 и 16.00