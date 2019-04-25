Статья опубликована в № 4803 от 25.04.2019 под заголовком: Жё сюи еврей
В прокат выходит главный призер Берлинского кинофестиваля
«Синонимы» Надава Лапида – израильский фильм, удачно притворившийся французским
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Кадр из фильма «Синонимы»
Arte France
Омерзительный, гнусный, паскудный, тошнотворный, гадкий, скверный, поганый. Молодой человек, опустив глаза, быстро идет по Парижу, заучивая французские слова, чтобы описать свою родину – Израиль. Слишком много одинаковых по смыслу определений, удивляется его друг. Но Йоав продолжает твердить синонимы, как попугай из песни Высоцкого повторял от зари до зари: «Каррамба! Коррида! И черрррт побери!»
Причину этой ненависти режиссер подробно не объясняет, и не надо. Дело не в конкретике. Надав Лапид, в молодости сам сбежавший из Израиля в Париж, пытается передать чувственный опыт в чистом виде, минуя причинно-следственные связи, предпочитая поэзию и страсть.
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