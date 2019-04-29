Вторая страсть Серены Уильямс

Статья опубликована в № 4806 от 30.04.2019 под заголовком: Серена Уильямс: В моей жизни две страсти – теннис и мода

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Серена Уильямс, теннисистка CHRISTIAN HARTMANN/Reuters

Популярная легенда гласит: когда отец Серены Уильямс узнал, сколько зарабатывают теннисистки, он был поражен до глубины души. И не колеблясь определил будущее двух младших дочерей: спорт.

Расчет отца оправдался. К настоящему моменту на призовых старшая, Винус, заработала более $40 млн, а Серена – в два с лишним раза больше. На счету Серены Уильямс множество достижений, включая 23 личных и 14 парных побед в «Большом шлеме», четыре олимпийских золота, рекорд пребывания на первой строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) – 186 недель, т. е. три года и семь месяцев.

В апреле этого года Серена сделала неожиданное признание. Оказывается, еще с 2014 г. у нее есть собственный инвестиционный фонд. Но куда больше ее волнует судьба другого ее бизнес-проекта. В мае исполнится год с момента выхода на рынок бренда модной одежды S by Serena. Это не первая ее попытка покорить Олимп моды. Уильямс давным-давно говорит, что, когда завершит спортивную карьеру, хотела бы очутиться во главе многомиллиардной модной империи.

Суперкреативная

В 2000 г. 18-летняя Уильямс снизила интенсивность тренировок по теннису. Причина была очень важной: она поступила на трехлетние курсы дизайнера одежды в Институте искусств в Форт-Лодердейле (Флорида). «Некоторые критиковали мое решение, но я знала, что в моей жизни две страсти – теннис и мода. Приходится искать способ, как они могут уживаться», – поделилась она с Daily Mail.

Увлечение нарядами Уильямс привила мама. «Когда я была маленькой, она шила нам наряды по картинкам из журнала Vogue», – рассказывала Серена недавно в интервью журналу The Business of Fashion (BoF). Сама она увлеченно одевала кукол, удобнее всего было изобретать им платья из старых носков.

Всю карьеру Уильямс тщательно подходила к выбору одежды, в которой выступит на публике. На стадионах она появлялась в балетных пачках, облегающих комбинезонах, джинсовых мини-юбках и прочих не очень привычных для большого тенниса одеяниях. «Именно на стадионе на меня смотрит множество людей, и я – суперкреативна <...> В одежде я больше всего люблю то, что с ее помощью можно выразить свои чувства. Я не хочу выглядеть так же, как остальные. Обожаю выделяться», – откровенничала она с BoF.