В Москве спели «Евгения Онегина», в Екатеринбурге – «Трех сестер»

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«Евгений Онегин» Петра Чайковского вышел в Большом театре Дамир Юсупов / Большой театр

Ни в Москве, ни на Урале тексты русской классики не вдохновили режиссеров на театральные удачи. Но удачи музыкальные случились.

Режиссер против певцов

Онегина и Татьяну на премьере в Большом спели Игорь Головатенко и Анна Нечаева. Это самые лучшие и востребованные российские артисты: Игорь поет каждую премьеру в Большом, Анна – каждую премьеру в каждом театре. С партиями в опере Чайковского они сроднились и сжились, друг друга как партнеры чувствуют великолепно, понимание дирижера Тугана Сохиева тоже гарантировано. Заключительный дуэт, когда Онегин умоляет Татьяну о любви, а та, любя, его отвергает, оба артиста проводят с таким взаимным пониманием и удовольствием от работы, что на все остальное уже и не обращаешь внимания – что за ними висит какая-то люстра, идет какой-то снег, что над спектаклем работала целая команда постановщиков.