Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4836 от 19.06.2019 под заголовком: Из времен Союза ССР и Речи Посполитой

В Большом впервые поставили Бежара

Пару ему составил уже освоенный театром классик ХХ века — Баланчин

«Истории с оркестром» Владимира Юровского – самый информативный проект Московской филармонии, в котором дирижер-рассказчик не устает находить и представлять публике сочинения разных эпох, прихотливо связанные друг с другом. На этот раз Юровский не стал делить трибуну с другими дирижерами, а провел все три вечера сам, чему легко найти объяснение: 47-летний маэстро души не чает в культуре той страны, которую он покинул в молодости, – СССР.

Живопись, кино, театр

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