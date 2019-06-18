В Большом впервые поставили Бежара

Статья опубликована в № 4836 от 19.06.2019 под заголовком: Из времен Союза ССР и Речи Посполитой

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Юрий Миненко, Диляра Идрисова, Джейк Ардитти, Макс Эмануэль Ценчич и Василий Хорошев исполняют оперу «Сигизмунд, король Польши», практически забытую со времен премьеры в 1727 г. Ира Полярная / Опера Априори

«Истории с оркестром» Владимира Юровского – самый информативный проект Московской филармонии, в котором дирижер-рассказчик не устает находить и представлять публике сочинения разных эпох, прихотливо связанные друг с другом. На этот раз Юровский не стал делить трибуну с другими дирижерами, а провел все три вечера сам, чему легко найти объяснение: 47-летний маэстро души не чает в культуре той страны, которую он покинул в молодости, – СССР.

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