Статья опубликована в № 4840 от 25.06.2019 под заголовком: Братья по страсти
Выставка «Щукин. Биография коллекции» – огромная, но почти домашняя
Экспозиция в ГМИИ им. Пушкина по масштабу сопоставима разве что с открывшейся параллельно выставкой коллекции Морозовых в Эрмитаже
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В ГМИИ им. Пушкина открылась выставка «Щукин. Биография коллекции», несопоставимая по масштабу с другими российскими музейными проектами
Евгений Разумный / Ведомости
При всей своей беспрецедентности экспозиция, занявшая почти все главное здание Пушкинского музея, покажется москвичам почти домашней: многие шедевры как будто вернулись на летние каникулы домой.
На прежних местах
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