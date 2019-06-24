Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4840 от 25.06.2019 под заголовком: Братья по страсти

Выставка «Щукин. Биография коллекции» – огромная, но почти домашняя

Экспозиция в ГМИИ им. Пушкина по масштабу сопоставима разве что с открывшейся параллельно выставкой коллекции Морозовых в Эрмитаже

При всей своей беспрецедентности экспозиция, занявшая почти все главное здание Пушкинского музея, покажется москвичам почти домашней: многие шедевры как будто вернулись на летние каникулы домой.

На прежних местах

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