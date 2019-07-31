Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4867 от 01.08.2019 под заголовком: Новые независимые

Что покажут на 27-м кинофестивале «Окно в Европу»

Почти половина фильмов основного конкурса снята без господдержки

У выборгского конкурсного окна четыре створки и общая рама. Российские игровые, документальные, анимационные фильмы состязаются в суверенных секциях, а кроме того, придумано отдельное соревнование для фильмов любых видов, но интернационального производства (фестивальное имя обязывает). При этом весь кинопоказ «Окна», включая отечественные фестивальные хиты нынешнего года, участвует в глобальном конкурсе «Выборгский счет», где победителей определяют не решением жюри, а голосованием зрителей в мобильном приложении.

Главный интерес традиционно вызывает игровой конкурс «Осенние премьеры». 5 из 11 представленных в нем фильмов сделаны вообще без государственных денег – и ничего, продюсеры справились. Если бы министр культуры Владимир Мединский решил вдруг завтра навестить Выборг и выступить на открытии «Окна», ему было бы непросто воспеть вклад своего ведомства в развитие отечественного кино, кивая на конкурсную программу, как он попытался сделать в Сочи.

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