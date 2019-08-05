Почему в фастфуде нет кофе Illy

Статья опубликована в № 4869 от 05.08.2019 под заголовком: Андреа Илли: Во всем мире пользуются формулой эспрессо, изобретенной моим дедом

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Андреа Илли Bloomberg / Gettyimages

Андреа Илли – представитель третьего поколения итальянской кофейной династии, владельцев бренда Illy. Его дед догадался фасовать кофе в банки с инертным газом, при отце компания стала продавать бумажные капсулы для кофемашин. Но если Nestle или Jacobs Douwe Egberts подмяли рынок под себя, то Illycaffe не стала кофейным гигантом. Илли объясняет, что так и было задумано. А еще суеверно побаивается проклятия третьего поколения, на котором семейный бизнес часто терпит крах.

Семья изобретателей

История Illycaffe началась почти 90 лет назад. У Андреа Илли венгерские корни. Его дед Франческо служил в австро-венгерской армии, а демобилизовавшись, решил перебраться поближе к морю. Он выбрал процветающий крупный порт Триест, который до конца Первой мировой войны входил в империю. Там он женился и при поддержке зятя пробовал силы в продаже специй, элитного шоколада и т. п., но в конце концов остановился на кофе. В 1933 г. он основал Illycaffe.

Через два года Франческо Илли создал первую кофемашину, которая готовила кофе под высоким давлением пара, его Illetta стала прототипом современных эспрессо-кофемашин.

«Во всем мире пользуются формулой [приготовления] эспрессо, изобретенной моим дедом, – рассказывал Андреа Илли The Globe and Mail. – 90 градусов Цельсия и 9 атмосфер давления. Кофе чрезвычайно чувствителен к условиям приготовления. Если вода горячее хотя бы на 1 градус, он немедленно становится горче. Если холоднее – кисловатым». В штаб-квартире компании сохранили образец кофемашины деда. Она изобилует ручками и клапанами, до сих пор работает и размерами схожа с дизельным двигателем.

Дед запатентовал и упаковку кофе в емкости с инертным газом, что позволяло сохранять свежесть при перевозке на дальние расстояния и длительном хранении. Отец – Эрнесто Илли – в 1974 г. ввел еще одно революционное новшество: упаковку порций эспрессо в бумажные капсулы для созданной им кофемашины ESE. Но Illycaffe сделала ошибку, слишком долго полагаясь на бумагу. Рынок перешел на алюминиевые капсулы, выведшие в лидеры рынка Nespresso. В 1988 г. отец подал на новый патент: аппарат, который на основе цвета и формы отбраковывает некачественные зерна.