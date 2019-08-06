Кинофестиваль «Окно в Европу»: наши аки Каурисмяки

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Вислоусый герой «Седьмого пробега по контуру земного шара» даже внешне напоминает горемычных финнов Каурисмяки Кадр из фильма

Старинный город Выборг, где в 27-й раз проходит кинофестиваль «Окно в Европу», когда-то был финским, отсюда до Суоми рукой подать. Так что присутствие в фестивальной программе если не самого живого классика Аки Каурисмяки, то его призрака вполне логично. Дело не столько в частных перекличках конкурсных фильмов с шедеврами финского режиссера, сколько в понимании того, какого именно отечественного кино мы лишены, хоть уже потихоньку и пытаемся восполнить эту нехватку, как умеем.

Пожалуй, ближе других выборгских конкурсантов к невидимой финской границе подошел молодой режиссер Виталий Суслин, которому путевку в жизнь выдал два года назад «Кинотавр», взяв в конкурс обаятельную, снятую за две копейки драму «Голова. Два уха». Его новый фильм «Седьмой пробег по контуру земного шара» в вопросах бюджета продвинулся вперед незначительно, но эта придуманная, а точнее, почти целиком позаимствованная у реальной жизни история и не нуждалась в мощных вложениях. Так же и ее герою лишнего не надо – было бы на что и где жить.