Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4891 от 04.09.2019 под заголовком: Венеция стала Готэм-сити

Как Венеция стала Готэм-сити

Сенсация Венецианского кинофестиваля – кинокомикс «Джокер» с Хоакином Фениксом в роли изломанного клоуна

Воистину и за пределами Готэм-сити, где восстанавливал справедливость Бэтмен, наступили последние времена.

Улыбка Джокера

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