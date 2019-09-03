Статья опубликована в № 4891 от 04.09.2019 под заголовком: Венеция стала Готэм-сити
Как Венеция стала Готэм-сити
Сенсация Венецианского кинофестиваля – кинокомикс «Джокер» с Хоакином Фениксом в роли изломанного клоуна
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Джокер в исполнении Хоакина Феникса отсылает больше к фильмам Мартина Скорсезе и Чарли Чаплина, чем к комиксам
kinopoisk
Воистину и за пределами Готэм-сити, где восстанавливал справедливость Бэтмен, наступили последние времена.
Улыбка Джокера
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