Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4880 от 20.08.2019 под заголовком: «Щегол» и другие голливудские птицы

Какие фильмы будут смотреть и обсуждать в ближайшие полгода

«Щегол» и другие голливудские птицы: прогноз «Ведомостей» накануне сезона кинонаград, который начнется с фестиваля в Венеции

Потенциальных претендентов на главные кинопремии этого года можно отнести к двум категориям. Первая – картины независимых режиссеров, которым стало немного проще делать кино, потому что погрузневший, сытый Голливуд хочет вскочить на отплывающий пароход современности. Вторая – солидные адаптации бестселлеров и фильмы, снятые режиссерами-звездами, которых преждевременно попытались с этого парохода сбросить.

Два романа

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