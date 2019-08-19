Статья опубликована в № 4880 от 20.08.2019 под заголовком: «Щегол» и другие голливудские птицы
Какие фильмы будут смотреть и обсуждать в ближайшие полгода
«Щегол» и другие голливудские птицы: прогноз «Ведомостей» накануне сезона кинонаград, который начнется с фестиваля в Венеции
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Голливудская экранизация бестселлера Донны Тартт «Щегол» выидет в прокат уже в сентябре
kinopoisk
Потенциальных претендентов на главные кинопремии этого года можно отнести к двум категориям. Первая – картины независимых режиссеров, которым стало немного проще делать кино, потому что погрузневший, сытый Голливуд хочет вскочить на отплывающий пароход современности. Вторая – солидные адаптации бестселлеров и фильмы, снятые режиссерами-звездами, которых преждевременно попытались с этого парохода сбросить.
Два романа
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}