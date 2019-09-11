В Москву вернулся первый художник-политэмигрант
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В 1999 г. он бежал от суда и следствия, вменявшего художнику разжигание вражды по религиозным мотивам. Никто тогда ничего подобного не ожидал. История прогремела как предупредительный выстрел. В этом году истек срок давности, и первый политический эмигрант по статье 282 вернулся домой – но уже в другую Россию. Это интрига.
Авдей Тер-Оганьян никогда не был удобным художником, но историю современного искусства Москвы невозможно представить без его удалых начинаний. Без коллективного «Выхода футуристов на Кузнецкий» в 1993 г. Без лежащей фигуры мертвецки пьяного Авдея, таким образом давшего собственное прочтение тренду «В сторону объекта». Без выставки «Ольга Свиблова г...о, или Конец критического дискурса» (совместно с Зоей Черкасской). Без парижского одиночного пикета с требованием убрать его картины из Лувра в знак солидарности с художником Олегом Мавроматти, вторым политическим эмигрантом все по той же 282-й.
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