Третьяковка начинает проект для людей «третьего возраста»
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У Третьяковки есть несколько прекрасных проектов для детей всех возрастов, и работа с пожилыми, или людьми «третьего возраста» (а именно это – цель новой инициативы), кажется следующим важным этапом.
Но вопросы начинаются уже с названия: «Музейный стартрек» не имеет отношения к популярному научно-фантастическому сериалу и выглядит неудачным каламбуром, обыгрывающим слово «старость». А открывшая проект первая в России научно-практическая конференция о взаимодействии сфер культуры и социальной защиты оставила ощущение, что ее организаторы, с одной стороны, не очень хорошо знакомы с мировым опытом, а с другой – предпочитают не замечать многих серьезных проблем, с которыми сталкиваются у нас люди пенсионного возраста.
Вообще-то проблематику логично разделить на две части. Есть чисто музейная история – привлечение людей пенсионного возраста: тут можно делать скидки на билеты, организовывать лекционные программы и т. д. Проект декларирует идею «сотворчества», это хорошо, но пока не очень понятно, чем сотворчество пожилых людей принципиально отличается от сотворчества молодых. Второй сюжет – социальный: он подразумевает внимание к тем группам пожилых людей, которые сейчас совсем не вовлечены в контакт с искусством. И раз уж организаторы называют проект социокультурным и обращаются к специалистам из соцзащиты, то эта сторона вопроса не менее существенна.
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