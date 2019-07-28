Жизнь после ЦДХ

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Первой выставкой в обновленном пространстве бывшего ЦДХ стала трехчастная экспозиция, посвященная Андрею Тарковскому и художникам-нонконформистам Максим Стулов / Ведомости

«Вы на Репина? Вход с другой стороны». Этой фразой встречает посетителей охрана бывшего Центрального дома художника, помещения которого с апреля перешли в ведение Третьяковки. Если не спросят о Репине на входе, кассир задаст этот вопрос наверняка: два входа – два билета. После реконструкции, начать которую обещают в 2022–2023 гг., а закончат не раньше 2027-го, вход сделают общий, а две половины здания соединят внутренними переходами. Пока же успели расчистить три этажа, освободив залы, по словам директора ГТГ Зельфиры Трегуловой, «от позднейших некапитальных наслоений и временных стен, образующих пространство коммерческих галерей». Успели установить современную систему пожарной сигнализации – старая пришла в негодность – и охранной, которой не было. С этим галерее помог частный Музей AZ, чьей выставкой «Свободный полет» и открылось Западное крыло.

Как перестроят