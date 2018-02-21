Как Рем Колхас модернизирует Новую Третьяковку

Статья опубликована в № 4514 от 22.02.2018 под заголовком: Колхас знает, как переделать Новую Третьяковку

Концепцию реконструкции здания Третьяковской галереи на Крымском Валу разработал знаменитый архитектор Рем Колхас Третьяковская галерея

На этой неделе знаменитый архитектор Рем Колхас прилетел в Москву, чтобы лично представить свою концепцию реконструкции. Она была заказана бюро Колхаса OMA/AMA Третьяковкой и оплачена спонсорами («Транснефтью» и ТД ГУМ), сказала директор музея Зельфира Трегулова. Концепция уже одобрена попечительским советом Третьяковской галереи, возглавляемым заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец, в который входит министр культуры Владимир Мединский. Партнером OMA/AMA в разработке проекта реконструкции будет московское ТПО «Резерв» – этот вопрос в музее считают решенным.

Реконструкция должна затронуть все здание, включая ту часть, которую занимает Центральный дом художника (ЦДХ), сообщили журналистам на представлении концепции. Владелец ЦДХ, Международная конфедерация союзов художников, передаст свою часть здания в госсобственность (на что уйдет не менее полугода), после чего будет проведено исследование состояния здания и определена стоимость его реконструкции.

По идее Колхаса, здание на Крымском Валу, построенное более 30 лет назад, должно сохранить свой узнаваемый облик, но отвечать современным требованиям и стать «более дружелюбным». Многие из предложенных решений возвращают его к первоначальному состоянию. Так, будет снесена почти половина внутренних перегородок, поставленных за годы эксплуатации, возвращены эскалаторы, с малыми изменениями сохранен фасад. Несомненные для Колхаса достоинства здания – его масштабность, горизонтальность, большие свободные пространства – будут подчеркнуты. Глухие сейчас внутренние стены – раскрыты. Единое внутреннее пространство предполагается разделить на четыре зоны: хранилища, постоянной экспозиции и выставок, образовательную (с аудиториями, библиотекой и кинозалом) и фестивальную – для проведения различных мероприятий, там же будет ресторан.

Все перемены должны сделать Новую Третьяковку максимально комфортной для посетителей, увеличить пропускную способность здания и облегчить передвижение в нем, сказал архитектор.

Какой будет Третьяковская галерея на Крымском Валу после реконструкции