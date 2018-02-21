Какой может стать Новая Третьяковка после реконструкции
Один из главных музеев России ждет модернизация
Концепция реконструкции здания Третьяковской галереи на Крымском Валу разработана бюро OMA/AMA Рема Колхаса. Знаменитый архитектор лично представил ее в Москве
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Здание, построенное более тридцати лет назад, должно сохранить свой узнаваемый облик, но отвечать современным требованиям и стать «более дружелюбным»
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Многие из предложенных решений только возвращают его к первоначальному состоянию. Так, будет снесена почти половина внутренних перегородок, поставленных за годы эксплуатации, возвращены эскалаторы
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Единое внутренне пространство предполагается разделить на четыре зоны – хранилища, постоянной экспозиции и выставок, образовательную (с аудиториями, библиотекой и кинозалом) и фестивальную – для проведения различных мероприятий, там же будет ресторан
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Реконструкция должна затронуть все здание, включая ту часть, которую занимает Центральный дом художника (ЦДХ)
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