Что покажут на фестивале «Территория»

В опере «Октавия. Трепанация» будут вскрывать голову Ленина Андрей Безукладников

В четверг, 10 сентября, в Москве стартует 14-й Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория». На пресс-конференции к составу арт-дирекции снова присоединился Кирилл Серебренников, один из главных инициаторов и вдохновителей фестиваля, пропустивший последние два сезона из-за домашнего ареста. Однако культурные события по-прежнему совпадают с новостями «театрального дела», казалось бы, развалившегося в пыль, но нет – практически накануне открытия «Территории» Мосгорсуд отменил решение о возврате дела «Седьмой студии» в прокуратуру; оно будет снова рассмотрено в суде первой инстанции.

Еще не зная этого, Серебренников говорил журналистам об отсутствии перспективы у фестиваля в нашей стране: «Мы это делали 15 лет назад в совершенно другой ситуации, чтобы открыть российский театр миру, для того чтобы мир посмотрел на наши достижения, чтобы все это стало единой территорией, а не гетто. Сейчас все происходит в обратном направлении, и не надо об этом молчать. В этом конфликте победят чиновники. Иллюзий никаких нет, и делать вид, что все прекрасно, легитимизировать безобразие я бы не стал».

«Территория» и правда буквально скукоживается. Шоком оказалась отмена в сентябре большого регионального проекта «Территория. Камчатка»: за день до вылета фестивальной команды стало известно, что Минкульт не предоставил субсидию, ранее согласованную с Минфином. Тут надо понимать, что в регионах «Территория» организует не просто гастроли и слово «школа» приписано к названию фестиваля не ради красоты: идея децентрализации, расширения территории современного искусства в России была и остается для организаторов смыслообразующей. Именно поэтому на московскую программу фестиваль возит студентов театральных вузов со всей страны. И, судя, например, по увеличению количества нестоличных номинантов на премию «Золотая маска», это дает результаты.

Прощальные премьеры

Печальный контур 14-й «Территории» очерчен и уходом двух знаковых для современного театра фигур – Эймунтаса Някрошюса и Дмитрия Брусникина.

Государственный молодежный театр Литвы привозит один из последних спектаклей Някрошюса – «Цинк» (Zn) по книгам лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики» и «Чернобыльская молитва». Надо заметить, что такого Някрошюса Москва еще не видела: мы привыкли к его ошеломительным метафорам, парадоксальным прочтениям классики, но никак не к работе с жестким документальным материалом.

Памяти актера, педагога и создателя театра «Мастерская Брусникина» фестиваль посвятил выставку «Человек размером с дом», сделанную совместно с Московским музеем современного искусства и «Мастерской Брусникина». Куратором стала Ксения Перетрухина – самая яркая и титулованная художница нового российского театра. Выставка откроется в Образовательном центре ММОМА 22 октября и продлится до 17 ноября, дня рождения Брусникина.

LAURA VANSEVICIENE В «Цинке» Някрошюс работал с документальной прозой

Частные истории

Главное новое имя на фестивале – Каролин Нгуен. Спектакль «Сайгон» в 2018 г. принес ей звание лучшего молодого режиссера по версии французского Общества авторов и композиторов театра (Societe des Auteurs et Compositeurs Dramatiques). История Вьетнама, рассказанная ее свидетелями в парижском кафе «Сайгон», очевидно, очень личная для постановщицы, родившейся во Франции в семье вьетнамских эмигрантов. Вероятно, тут найдутся рифмы с «Цинком» Някрошюса, где история страны тоже увидена через частные воспоминания. Но еще любопытнее должны оказаться созвучия с театральными эпосами канадца Робера Лепажа, ставшего для Москвы почти таким же своим, как Някрошюс.

С австралийцем Саймоном Стоуном, звездой европейских фестивалей, московская публика познакомилась совсем недавно, но приняла с восторгом: «Золотая маска» привезла из Базеля его «Трех сестер», где чеховский текст был перенесен в современность и пересказан своими словами, но остался поразительно узнаваемым в малейших нюансах. В «Медее», поставленной для нидерландской компании Toneelgroep Amsterdam, еще более рискованная операция проделана с трагедией Еврипида, которую Стоун соединил с реальной историей американского врача Деборы Грин.

JEAN LOUIS FERNANDEZ «Сайгон» Каролин Нгуен – очень личный взгляд на историю Вьетнама

Обычное тело

Центральное событие танцевальной части программы – соло Мег Стюарт, звезды нью-йоркской сцены, в 1994 г. переехавшей в Брюссель и основавшей компанию Damaged Goods. Сейчас ее занимают повседневные движения и состояния тела, механизмы физической и эмоциональной памяти. Понятно, что такие опыты уже тоже часть огромной истории, которую танец прошел с середины прошлого века, пытаясь освободиться от всего, что было слишком «искусством» (или слишком ремеслом). Но для многих сегодняшних зрителей это по-прежнему радикальный жест.

Судя по аннотации, мышление впервые приезжающего в Россию хореографа Гильерме Ботельо куда традиционнее: «В спектакле «Косой дождь» неизвестные герои идут, бегут, падают и поднимаются, останавливаются и продолжают путь. Это ода жизни, ее грубым силам, неиссякаемой энергии и загадочным законам мироздания». И кому какое дело, что нью-йоркские авангардисты отменили все это еще полвека назад.

Giannina Urmeneta Ottiker Мег Стюарт выступит соло

Ленин и русалка

В этом году в программу «Территории» впервые вошла опера. Но «Русалка» Антонина Дворжака в постановке Тимофея Кулябина и так уже идет в Большом театре. Поэтому больше интригует проект режиссера Бориса Юхананова и композитора Дмитрия Курляндского «Октавия. Трепанация» – первый опыт совместной продукции российского театра и авторитетного Holland Festival. Темы оперы – тирания и насилие, в основе сюжета тексты Льва Троцкого о Ленине и пьеса Сенеки о римском императоре Нероне. На сцене – гигантская голова вождя мирового пролетариата, которую и будут резать на глазах у зрителей. Как ни странно, экзекуция будет короткой: Юхананов, приучивший свою публику к многодневным спектаклям, уложил «Трепанацию» всего в полтора часа.