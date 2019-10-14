Фестиваль «Крок» доказал способность анимации решать самые сложные визуальные задачи
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Международный фестиваль анимационных фильмов «Крок» уже 30 лет ведет подвижный образ жизни. А сама эта долгая (по фестивальным меркам) и счастливая (любой причастный подтвердит) жизнь представляет собой ежегодную водную процедуру. Несколько вынужденно пропущенных фестивалем лет не в счет, поскольку не заставили аниматоров изменить своим привычкам: в отличие от коллег из игрового кино они знойному лету и черноморским пляжным удовольствиям предпочитают осень и палубу речного теплохода. В 2019 г. белоснежный «Константин Симонов», загрузив в Петербурге веселый интернационал 26-го «Крока», взял курс на Москву и неспешно прошел туда непрямым маршрутом через Ладогу с заходом в Кижи, Вытегру, Петрозаводск и т. д.
Как обычно, невозмутимо плывущие навстречу «Кроку» прибрежные пейзажи были предусмотрены как природное обрамление кипевшей на борту жизни, в которой острая конкурентная борьба анимационных фильмов в пяти конкурсных категориях непротиворечиво сочеталась с коллективным времяпровождением их авторов, дружеским для всех и полезным для каждого.
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