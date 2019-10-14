Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4920 от 15.10.2019 под заголовком: Полеты во сне и на плаву

Фестиваль «Крок» доказал способность анимации решать самые сложные визуальные задачи

Игровому кино такая изощренность зачастую не по силам

Международный фестиваль анимационных фильмов «Крок» уже 30 лет ведет подвижный образ жизни. А сама эта долгая (по фестивальным меркам) и счастливая (любой причастный подтвердит) жизнь представляет собой ежегодную водную процедуру. Несколько вынужденно пропущенных фестивалем лет не в счет, поскольку не заставили аниматоров изменить своим привычкам: в отличие от коллег из игрового кино они знойному лету и черноморским пляжным удовольствиям предпочитают осень и палубу речного теплохода. В 2019 г. белоснежный «Константин Симонов», загрузив в Петербурге веселый интернационал 26-го «Крока», взял курс на Москву и неспешно прошел туда непрямым маршрутом через Ладогу с заходом в Кижи, Вытегру, Петрозаводск и т. д.

Как обычно, невозмутимо плывущие навстречу «Кроку» прибрежные пейзажи были предусмотрены как природное обрамление кипевшей на борту жизни, в которой острая конкурентная борьба анимационных фильмов в пяти конкурсных категориях непротиворечиво сочеталась с коллективным времяпровождением их авторов, дружеским для всех и полезным для каждого.

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