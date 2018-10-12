Зачем мультфильмам теплоход

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Мультфильм «Митина любовь» получил Гран-при и 7000 евро в придачу oknofest.com

Международный фестиваль анимационных фильмов «Крок» встретил свое 25-летие на теплоходе «Константин Симонов», курсировавшем по маршруту Москва – Нижний Новгород с остановками в Угличе, Ярославле, Казани и Чебоксарах. Теплоход для «Крока» не роскошь в честь красивой даты и не средство передвижения, а обычное место жительства. Рожденный еще в Советском Союзе, «Крок» после распада империи начал кочевое существование (неделя вплавь на теплоходе) и своим правилам не изменяет.

Синхронное плавание