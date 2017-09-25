Какие анимационные фильмы победили в разные годы на фестивале "Крок"
Фестиваль проходит в режиме биеннале: в нечетные годы проходит «большой» конкурс, а в четные годы участвуют только студенческие фильмы
2012 г.
Гран-при получила группа французских дипломников киношколы Супинфоком, снявшая картину «Рисовая или армянская», использующем слова песни Генсбура «Бумажки». В фильме речь идет о пожилой паре, в которой муж постепенно теряет память, а жена пытается как-то противостоять его разрушению
Гран-при получила группа французских дипломников киношколы Супинфоком, снявшая картину «Рисовая или армянская», использующем слова песни Генсбура «Бумажки». В фильме речь идет о пожилой паре, в которой муж постепенно теряет память, а жена пытается как-то противостоять его разрушению
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2013 г.
Гран-при получил режиссер из США Дэниэл Суса за фильм «Дикий», стильную черно-белую версию истории о диком мальчике-маугли с печальным финалом
Гран-при получил режиссер из США Дэниэл Суса за фильм «Дикий», стильную черно-белую версию истории о диком мальчике-маугли с печальным финалом
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2014 г.
Гран-при получил нежнейший и печальный рисованный фильм «Корова в кружке» китаянки Яньтон Чжу, учившейся анимации в Японии. Рассказ о неудачливом, вечно безденежном папе, в одиночку воспитывавшем Яньтон, полон любви
Гран-при получил нежнейший и печальный рисованный фильм «Корова в кружке» китаянки Яньтон Чжу, учившейся анимации в Японии. Рассказ о неудачливом, вечно безденежном папе, в одиночку воспитывавшем Яньтон, полон любви
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2015 г.
Гран-при получил фильм «Брут» одного из лучших российских режиссеров Светланы Филипповой по трагическому рассказу Людвика Ашкенази о конвойной собаке, провожавшей евреев в концлагеря
Гран-при получил фильм «Брут» одного из лучших российских режиссеров Светланы Филипповой по трагическому рассказу Людвика Ашкенази о конвойной собаке, провожавшей евреев в концлагеря
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2016 г.
Гран-при фестиваля Крока взял «Эдмонд» Нины Ганц, студентки британской Национальной кино и телевизионной школы. Смешное и печальное кукольное кино, прокручивающее от самоубийства к началу жизнь шерстяного Эдмонда, в порыве чувств готового в буквальном смысле съесть тех, кого любит
Гран-при фестиваля Крока взял «Эдмонд» Нины Ганц, студентки британской Национальной кино и телевизионной школы. Смешное и печальное кукольное кино, прокручивающее от самоубийства к началу жизнь шерстяного Эдмонда, в порыве чувств готового в буквальном смысле съесть тех, кого любит
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2017 г.
Гран-при фестиваля получила кукольная лента «Негативное пространство», которую американские режиссеры Макс Портер и Ру Кувахата сняли во Франции. Герой фильма рассказывает, что все его главные разговоры с отцом происходили во время складывания отцовского чемодана. Другие папы ищут связь с детьми в разговорах о спорте или о машинах, а этот учил эргономично складывать вещи
Гран-при фестиваля получила кукольная лента «Негативное пространство», которую американские режиссеры Макс Портер и Ру Кувахата сняли во Франции. Герой фильма рассказывает, что все его главные разговоры с отцом происходили во время складывания отцовского чемодана. Другие папы ищут связь с детьми в разговорах о спорте или о машинах, а этот учил эргономично складывать вещи
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