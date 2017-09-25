Культура

Какие анимационные фильмы победили в разные годы на фестивале "Крок"

Фестиваль проходит в режиме биеннале: в нечетные годы проходит «большой» конкурс, а в четные годы участвуют только студенческие фильмы
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