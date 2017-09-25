На фестивале анимации «Крок» тон задала семейная проблематика

Папа из фильма «Негативное пространство» успел дать воспитание сыну, попутно собираясь в командировку Фестиваль «Крок»

Судя по наградам, да и по самой фестивальной программе, самой важной темой нынешнего фестиваля стала тема семейная. Причем, развивая ее, режиссеры выступили со стороны взрослых детей, пытающихся разобраться со своими чувствами к старикам.

Гран-при фестиваля получила одна из действительно лучших картин нового сезона – кукольная лента «Негативное пространство», которую американские режиссеры Макс Портер и Ру Кувахата сняли во Франции. Герой фильма рассказывает, что все его главные разговоры с отцом происходили во время складывания отцовского чемодана – тот много ездил по командировкам. Другие папы ищут связь с детьми в разговорах о спорте или о машинах, а этот учил эргономично складывать вещи: трусы – рулончиком, носками затыкать пустые углы, ремень вокруг, как змея. Вещи оживают, сворачиваются у нас на глазах, чемодан становится морем, носки плавают рыбами, брюки шевелятся, как кораллы. Рассказывая, герой куда-то едет, его машина вскрывает дорогу, как бегунок на молнии чемодана, и приезжает на похороны. Войдя в пустой зал с гробом, в котором лежит маленький отец, сын думает: «Посмотри, сколько тут лишнего места».

Приз в категории фильмов до пяти минут тоже взяла французская картина, в которой общение с отцом возникает на еще менее ожиданную тему. Фильм двух девушек-режиссеров, Жанны Патурль и Сесиль Руссе, «Как твоя простата?», снятый в духе док-анимации, – это разговор подружек о том, как одна из них, сидя у бассейна, просто поинтересовалась у пожилого отца, как прошла его операция на простате, и в растерянности получила в ответ откровенный рассказ о его сексуальных фантазиях, потенции и многом другом. Картинки из энциклопедии о репродуктивных органах остроумно превращаются в сцены в бассейне, расплываются акварелью, фигуры купальщиц снова превращаются в детали схемы. В финале разговора отец вдруг поинтересовался у дочери: «А как твои-то дела?» – о чем раньше он никогда не спрашивал.

Призы и награды Приз Александра Татарского получил его ближайший друг Игорь Ковалев за остросюжетную картину «До любви», а приз в «длинной» категории «до 50 минут» ушел ироническому и сентиментальному «Питону и сторожу» Антона Дьякова. Оба эти фильма – хиты прошлого сезона, а свежим российским фильмам, уже успевшим получить мировое признание, не досталось ничего, будто их и не было. Зрительскими фаворитами фестиваля оказались веселые и легкие картины: лучшей прикладной работой зрители сочли дружеский джем российских анимационных режиссеров «Аниматанго». Награду за лучший детский фильм и приз зрительских симпатий взяли уморительные британские «Хулиганские сказки» по Роальду Далю режиссеров Якоба Шу и Яна Лахауэра, а один из дипломов, приз прессы и второе место зрительского рейтинга – легкий и обаятельный «Праздничный ветер» швейцарки Маржолен Перретен о деревенском фестивале оркестров. Еще один диплом достался прелестному фильму Олеси Щукиной для малышей «Бельчонок и санки».

Один из дипломов в «длинной» категории получил эстонский фильм Уло Пиккова «Пустота», тоже о детско-родительской связи, в основе которого лежит удивительная документальная история о человеке, десять лет с 1944 по 1954 г. прятавшегося от советского террора, так что маленькая дочь считала, что он погиб. И все эти годы он с большой тщательностью делал для дочки деревянную кукольную мебель, это казалось ему связью с ребенком. На десятилетие Мерике получила сразу и вернувшегося отца, и эту мебель, из которой, как ей казалось, она уже выросла. Фильм Пиккова оживляет тот самый кукольный дом, кукла-девочка бегает по нему, открывает скрипучие двери шкафов, включает радио, причесывается крошечным гребнем. А в конце мы видим немолодую женщину – ту самую Мерике, 60 лет назад получившую подарок, и вполне ощущаем силу этой истории именно благодаря ее реальности, подробному рассматриванию-ощупыванию неуклюжих маленьких предметов, овеществленной любви отца к дочери.

Сюжетов о связи стариков с детьми и внуками на фестивале действительно было очень много: видимо, тема становится все актуальнее. Фильм екатеринбургского режиссера Нины Бисяриной «Праздник», получивший один из дипломов фестиваля, – история о старушке, которая ждала семью праздновать Новый год: готовилась, а дети с внуком не пришли, вернее, сильно опоздали. Весь фильм – ожидание, полное надежд и разочарований.

Приз за лучший дебют ушел француженке Люкрес Андре за фильм «Пепе ле Морж», трогательную историю о том, как мать с детьми разного возраста, бесконечно досадуя и ругаясь, плетутся на берег за бабушкой, которая хочет развеять над морем прах деда, заядлого купальщика. И только тут, на берегу, заваленном окурками, где все идет не так, что-то заставляет эту нелепую компанию броситься с рыданиями друг к другу и наконец почувствовать себя семьей, вместе оплакивая смерть деда-моржа.

Такие явные центральные сюжеты для фестивалей вещь не частая, именно поэтому они значимы. Они говорят что-то важное о нас – может быть, то, как сильно мы нуждаемся в семье и понимании и как страшимся потерь в то время, когда окружающий мир становится все агрессивнее.