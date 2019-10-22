Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4926 от 23.10.2019 под заголовком: В Канзас-Сити женщина-врач пыталась отравить мужа и убила детей

В Канзас-Сити женщина-врач пыталась отравить мужа и убила детей

Пиком фестиваля «Территория» в Москве стали показы «Медеи» Саймона Стоуна – трагедии на основе пьесы Еврипида и реальной истории

Очень некомфортный спектакль. На сцене – хирургическая стерильность, но ощущение, что в тебе ковыряются ржавым ножиком. Сначала ты злишься – на режиссера и на себя: понятно же, как это сделано, слишком грубо, нарочито, в лоб, а ты все равно ведешься. К финалу понимаешь, что так и надо – иначе трагедия и не работает. Она груба – и Стоун возвращает ей самое важное, базовое свойство.

Cвоими словами

Австралиец Саймон Стоун – новое модное имя, ставшее известным в Москве весной 2019 г., когда в зарубежной программе фестиваля «Золотая маска» показали «Трех сестер». Спектакль по чеховской пьесе приехал из Базеля – после успеха на Holland Festival и берлинском Theatertreffen Стоун ставит в Европе. «Медея» родом из Голландии, постановка сделана для компании Toneelgroep Amsterdam.

Ничего экзотического в режиссуре Стоуна нет. Больше того, его театр можно показывать как пример традиционного психологизма, который сегодня чаще встречается не на европейской фестивальной сцене, а в Голливуде. Почти весь радикализм Стоуна – в работе с текстом.

Осовременивание классики – норма в сегодняшнем театре, мы давно не ждем выхода знакомых героев в исторических костюмах, но обычно они произносят хорошо известные нам реплики. Иногда хрестоматийный текст ложится на новую сценическую реальность, иногда не очень. А Стоун переписывает все начисто.

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