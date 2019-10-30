Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4932 от 31.10.2019 под заголовком: Ткань авангарда

Как дизайн советских тканей стал искусством

Выставка в Музее Москвы вписала московских художниц по ткани в мировой контекст

Бывает, что и в серьезных художественных музеях устраиваются выставки, для которых традиционное искусство – живопись, скульптуру – дополняют тканями и предметами одежды, как бы вступающими с искусством в диалог. О таких проектах иногда говорят, что они уместнее в музее декоративно-прикладного искусства, чем в картинной галерее, и часто так и есть. Другое дело – проект «Ткани Москвы», ставший одним из главных музейных блокбастеров сезона.

В советские десятилетия в бывших Провиантских складах, превращенных теперь в Музей Москвы, был гараж Генштаба СССР. Знание этой детали не позволяет посетителю освободиться от ощущения, что кирпичные стены и мощный пандус, ведущий в экспозицию, до сих пор хранят запах машинного масла. И ткацкий станок, как пролог к выставке, выглядит тут уместным, хотя дальше рассказ пойдет не столько о производстве, сколько об искусстве, о смене эпох и вкусов, о художественных течениях и предпочтениях, которым следовали создатели тканей. И о том, что большей части этих героев слава не коснулась совсем.

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