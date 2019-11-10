Patek Philippe – вновь самые дорогие часы в мире
Аукцион Only Watch основан в 2005 г. и устраивается раз в два года в Женеве. Он проводится в пользу Ассоциации Монако по борьбе с миопатией. К участию организаторы приглашают крупнейшие мировые часовые бренды, а также наиболее успешные независимые мануфактуры и часовых мастеров. Все представляют для торгов модели часов, созданные в единственном экземпляре.
Мероприятие давно стало одним из самых заметных в часовом мире, но результаты этого года превзошли все ожидания: организаторы собрали 38,59 млн швейцарских франков. Для сравнения: в прошлый раз (также довольно успешный) удалось собрать 10,7 млн франков. Общие сборы за годы проведения Only Watch в 2005–2017 гг. составили чуть больше 40 млн, отчитывались организаторы после предыдущего аукциона.
Основную долю фантастического 2019 г. дал главный лот – наручные часы Patek Philippe The Grandmaster Chime Reference 6300A-010 в корпусе из стали. При эстимейте 2,5–3 млн франков победитель заплатил за них 31 млн франков. Таким образом, Patek Philippe вернул себе титул самых дорогих наручных часов в мире, проданных с аукциона. (Его у Patek Philippe в октябре 2017 г. отобрал Rolex – тогда наручные часы Daytona, ранее принадлежавшие актеру Полу Ньюману, были проданы в Нью-Йорке за $17,75 млн.)
Еще один рекорд Only Watch этого года принадлежит часам, созданным независимым часовым мастером Франсуа-Полем Журном. Его F.P. Journe Astronomic Blue в корпусе из титана ушли с молотка за 1,8 млн франков. Это побило предыдущий максимум цены для часов независимой мануфактуры, также установленный Журном: на прошлом Only Watch его хронограф F.P. Journe Chronographe Monopoussoir Rattrapante купили за 1,15 млн франков.
Третий результат аукциона (как и в прошлый раз) показали часы марки Audemars Piguet. Модель Code 11.59 by Audemars Piguet Tourbillon Openworked была куплена за 1 млн франков, что в четыре раз выше верхней границы эстимейта в 190 000–240 000 франков. Code 11.59 – новая коллекция Audemars Piguet, марка представила ее публике в нынешнем году. Она включает шесть моделей: часы с автоматическим подзаводом, хронограф, часы с вечным календарем, скелетон с турбийоном, минутный репетир с боем, автоматические часы с парящим турбийоном. В профессиональном сообществе коллекцию оценили: на прошедшем 7 ноября ежегодном Женевском часовом гран-при репетир с боем выиграл в номинации «Мужские часы с усложнениями». Гран-при вообще стал для марки удачным. Помимо награды за Code 11.59, Audemars Piguet удостоилась приза в категории «Иконы» за часы Royal Oak «Jumbo» Extra-thin (это новая номинация, которая присуждается новинкам из знаменитых коллекций), а также главного приза – «Золотой стрелки» за часы Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin.
Only Watch – 2019 вообще завершился успешно почти для всех участников. Большинство лотов ушли либо на уровне эстимейта, либо с превышением. Максимальное превышение эстимейта (невероятные 63,3 раза!) удалось марке Tudor. Для торгов бренд предоставил часы Black Bay, впервые изготовленные в корпусе из керамики. Средняя розничная стоимость часов из коллекции Black Bay в корпусе из стали составляет 3500–4500 франков. На Only Watch был заявлен эстимейт в 4500–5500 франков, в итоге покупатель не пожалел на них 350 000 франков!
С шестикратным превышением куплены Akrivia Chronomètre Contemporain: 360 000 франков против 60 000 верхней границы эстимейта. Более чем в четыре раза больше ожидаемого заплатили за две пары часов Chanel the J12 Inséparables: 130 000 франков против верхней границы в 27 000 франков. Также более чем четырехкратное превышение ожиданий показали Breguet Type 20: 210 000 франков итоговой стоимости при верхней границе ожидаемого в 50 000. И чуть не дотянули до четырехкратного превышения Hermès Arceau L'heure de la lune: их купили за 210 000 франков при запрашиваемых 35 000–55 000.
Единственным российским участником Only Watch остается независимый мастер Константин Чайкин. Его часы «Селфи» проданы за 70 000 франков, что почти втрое выше верхней границы эстимейта в 18 000–24 000 франков. Имя покупателя может быть объявлено позже, но, по словам Чайкина, есть информация, что он из России.
Чайкин участвует в Only Watch второй раз. Дебют два года назад оказался очень успешным: тогда часы «Джокер» в корпусе из циркония были куплены за 45 000 швейцарских франков, втрое выше верхней границы заявленного эстимейта в 10 000–15 000 франков. Результат этого года Чайкин оценивает на четверку: хорошо, что эстимейт превышен, но он ожидал большего. «Исходя из прошлого результата, а также из того, что эти часы сложнее и уникальнее «Джокера», надеялся, что итоговая цена превысит 100 000 франков, – рассказал Чайкин «Ведомостям». – Конечно, во второй раз все воспринимается по-другому, чем в первый. Тогда все было очень эмоционально, сейчас уже смотришь на то, какие выводы на будущее можно сделать». Например, он уверен, что нужно уделить больше внимания тому, чтобы подробнее рассказывать о выставляемых часах. Сейчас создалось впечатление, что многие восприняли «Селфи» просто как модификацию «Джокера», что не так. Это новая модель со специально созданным механизмом, гораздо более сложным, чем у «Джокера», говорит мастер.
Раздумывая о модели для новых торгов, Чайкин решил, что она должна быть еще более экстравагантной и запоминающейся. Так появилась идея дизайна, включающая образ часового мастера и историю часового дела, в том числе мануфактуры Konstantin Chaykin. Образ часового мастера Чайкин «срисовывал» сам с себя, наделив лицо-циферблат «Джокера» своими собственными чертами – и так появились первые в мире часы-автопортрет: Joker Selfie Only Watch-2019 Piece Unique.
Над правым глазом «Джокера» (роль указателя часа) – стилизованная лупа часовщика, причем сапфировое стекло в ней настоящее, увеличительное.
Отсылок к часовой истории несколько. В первые годы работы, разрабатывая свои механизмы, Чайкин брал за основу калибры советских часовых заводов. Для «Селфи» мастер решил разработать новый механизм, базой для которого взял прецизионный калибр 2809 Чистопольского часового завода. Еще одна цитата из истории бренда Konstantin Chaykin – корпус, изготовленный из булатной стали. С этим материалом Чайкин работал, создавая другую свою знаменитую модель – «Луноход». Наконец, еще одна особенность «Селфи» – скрытый указатель дня недели на отметке «12 часов». Его можно увидеть, повернув часы так, чтобы их корпус был горизонтален. Тогда правый глаз «Джокера» с указателем часа закроется заслонкой, а в специальном окошке в этот же момент откроется указатель дня недели. Каждый день недели Чайкин решил обозначить эмодзи, собственноручно нарисованными им самим.
Общие рекордные результаты Only Watch – 2019 Чайкин оценивает положительно: это хорошо для всей индустрии, потому что чем выше цифры, тем больше внимания и интереса и тем выше спрос.