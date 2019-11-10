Patek Philippe – вновь самые дорогие часы в мире

Чайкин участвует в Only Watch второй раз. Дебют два года назад оказался очень успешным: тогда часы «Джокер» в корпусе из циркония были куплены за 45 000 швейцарских франков, втрое выше верхней границы заявленного эстимейта в 10 000–15 000 франков. Результат этого года Чайкин оценивает на четверку: хорошо, что эстимейт превышен, но он ожидал большего. «Исходя из прошлого результата, а также из того, что эти часы сложнее и уникальнее «Джокера», надеялся, что итоговая цена превысит 100 000 франков, – рассказал Чайкин «Ведомостям». – Конечно, во второй раз все воспринимается по-другому, чем в первый. Тогда все было очень эмоционально, сейчас уже смотришь на то, какие выводы на будущее можно сделать». Например, он уверен, что нужно уделить больше внимания тому, чтобы подробнее рассказывать о выставляемых часах. Сейчас создалось впечатление, что многие восприняли «Селфи» просто как модификацию «Джокера», что не так. Это новая модель со специально созданным механизмом, гораздо более сложным, чем у «Джокера», говорит мастер.