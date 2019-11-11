Baccarat выпустила первую полноценную коллекцию настольных игр

Baccarat обращается к изготовлению игр второй раз. Впервые марка представила ограниченную серию хрустальных шахмат в 2014 г. Тогда приглашенным дизайнером стали Филипп Старк, уточняют представители компании. Но в тот раз речь не шла о полноценной коллекции, это был исключительный выпуск, приуроченный к 250-летию Baccarat. Тираж шахмат составил всего 50 игральных наборов стоимостью около 20 000 евро. Сейчас же Baccarat разработала полноценную коллекцию. Однако решение, будут ли аналогичные коллекции появляться в будущем, пока не принято: это зависит от планов Вандерса.