Baccarat выпустила первую полноценную коллекцию настольных игр
Baccarat совместно с дизайнером Марселем Вандерсом выпустила первую полноценную коллекцию настольных игр. В нее вошли нарды, шахматы, шашки, домино и игральные карты. Над созданием последних работал художник Бенджамин Наве. Цены на коллекцию ориентировочно составляют от 10 000 руб. за колоду карт до 1,5 млн руб. за шахматы и нарды.
Кубики, шашки, шахматы и кости домино сделаны из хрусталя, а игральные доски и коробочки для хранения – из мрамора, обитого красным фетром. Помимо белого и черного дизайнер использовал красный хрусталь: из него изготовлены один из игральных кубиков и короны на головах шахматных королей и королев. На каждой игре есть золотая гравировка «Baccarat» и «Марсель Вандерс».
Каждая игра в коллекции House Of Games изготовлена вручную. «Мне было очень важно, чтобы на протяжении всего проекта сохранялась ценность ремесленной работы. Мы тщательно следили за тем, чтобы процесс создания изделий был как можно более очеловеченным и как можно менее промышленным», – рассказал Вандерс изданию «Интерьер+дизайн».
Baccarat обращается к изготовлению игр второй раз. Впервые марка представила ограниченную серию хрустальных шахмат в 2014 г. Тогда приглашенным дизайнером стали Филипп Старк, уточняют представители компании. Но в тот раз речь не шла о полноценной коллекции, это был исключительный выпуск, приуроченный к 250-летию Baccarat. Тираж шахмат составил всего 50 игральных наборов стоимостью около 20 000 евро. Сейчас же Baccarat разработала полноценную коллекцию. Однако решение, будут ли аналогичные коллекции появляться в будущем, пока не принято: это зависит от планов Вандерса.